Confirman a la jueza que investiga a Emiliano Estrada

La Cámara Federal de Salta volvió a respaldar la continuidad de la jueza Mariela Giménez en la causa que investiga al exdiputado nacional Emiliano Estrada y rechazó la recusación impulsada por su defensa. La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal y lleva la firma del juez de Cámara Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quien confirmó el rechazo dispuesto en primera instancia.

El fallo, dictado el 11 de diciembre, consideró que el planteo fue presentado fuera del plazo legal y que, aun analizando el fondo del reclamo, no existen elementos objetivos que permitan poner en duda la imparcialidad de la magistrada. La resolución se conoció pocos días después de que Estrada dejara de ser diputado nacional, aunque los supuestos hechos bajo investigación se produjeron cuando aún ejercía su banca en el Congreso.

La causa tiene como eje un presunto delito de peculado. Según la investigación, Estrada habría ordenado a asesores parlamentarios la confección de publicaciones anónimas, difundidas a través de cuentas de TikTok que no identificaban a su titular, en las que se hacía referencia a posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno de la provincia de Salta y el narcotráfico. Para el Ministerio Público Fiscal, ese accionar podría configurar el uso indebido de recursos humanos y materiales del Estado con fines ajenos a la función legislativa.

Al analizar la recusación, la Cámara sostuvo que los argumentos esgrimidos por la defensa —referidos a decisiones adoptadas en audiencias previas, supuestas interrupciones al uso de la palabra y actuaciones vinculadas a la competencia— eran conocidos desde hacía meses y no fueron planteados en el momento procesal oportuno. En ese sentido, recordó que la ley establece un plazo de tres días para promover este tipo de planteos desde que se conocen los hechos que los motivan.

Más allá de esa cuestión formal, el juez Rabbi Baldi Cabanillas avanzó sobre el fondo del planteo y descartó que la jueza Giménez haya incurrido en prejuzgamiento. Señaló que la admisión del pedido de desafuero solicitado por la fiscalía se limitó a verificar los requisitos legales previstos en la normativa vigente y no implicó un anticipo de opinión sobre la imputación penal.

Competencias

El fallo también hace referencia al contexto institucional de la causa, atravesada por una contienda de competencia entre la Justicia federal y la provincial, actualmente en análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para la Cámara, esa disputa no justifica el apartamiento de la jueza ni afecta el principio del juez natural.