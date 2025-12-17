Royón puso a Salta como modelo en el debate por la reforma laboral y apuntó contra la litigiosidad por accidentes de trabajo

En medio del debate por la reforma laboral en el Congreso, la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, presentó un caso que generó fuerte repercusión política y volvió a instalar la discusión sobre la litigiosidad en materia de accidentes de trabajo. Con datos concretos, la legisladora defendió el modelo aplicado en la provincia y cuestionó que el proyecto en análisis no contemple esta problemática clave.

Durante su intervención, Royón advirtió que “cada dos juicios, uno es por accidentes de trabajo” y remarcó que ese universo no está contemplado en la iniciativa que se discute en el Senado. En ese marco, utilizó a Salta como ejemplo de una política pública que logró reducir drásticamente los niveles de judicialización a partir de la incorporación de un cuerpo médico forense independiente.

La senadora comparó la situación de Salta con la de Jujuy para graficar el impacto del sistema. Según detalló, el índice de litigiosidad por accidentes laborales en Jujuy alcanza los 113 casos, mientras que en Salta es apenas de 3. “Es una reducción ejemplar a nivel país”, subrayó, al atribuirla directamente a la intervención de peritos médicos forenses que actúan fuera del esquema tradicional de los juicios.

En ese sentido, Royón fue crítica con el funcionamiento de los sistemas provinciales donde, según señaló, peritos, jueces y distintos actores “cobran en función del juicio”, lo que termina incentivando la judicialización. Sin hablar de un “negocio”, la legisladora dejó en claro que se trata de un esquema que genera distorsiones y multiplica los litigios, con altos costos para el sistema productivo y laboral.

La senadora reconoció que la administración de estos mecanismos corresponde a la órbita provincial, pero sostuvo que el debate por la reforma laboral abre una oportunidad para avanzar en soluciones de alcance federal. “Sería interesante incluir en la órbita federal un caso ejemplo o modelo como es el de Salta”, planteó, con el objetivo de reducir también los juicios por accidentes de trabajo en todo el país.

El planteo de Royón se dio en línea con el enfoque que comenzó a ganar espacio en el debate público, donde distintos sectores advierten que la alta litigiosidad laboral es uno de los factores que desalienta el empleo formal y la inversión. En ese contexto, el “modelo Salta” se instaló como un caso testigo que reaviva la discusión sobre cómo equilibrar derechos laborales, previsibilidad jurídica y sostenibilidad del sistema.

Con su exposición, la senadora salteña logró que una experiencia provincial se meta de lleno en el debate nacional, sumando presión para que la reforma laboral incorpore mecanismos concretos que aborden uno de los puntos más sensibles del sistema: los accidentes de trabajo y su judicialización.