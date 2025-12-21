Milei aseguró que no vetará el Presupuesto, pero hará cumplir “el déficit cero sin crear impuestos”

El presidente Javier Milei anticipó este domingo que no vetará la ley de Presupuesto 2026, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el Capítulo XI del proyecto, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ese apartado fue desestimado el miércoles pasado, durante la sesión maratónica en la Cámara baja, donde la iniciativa obtuvo media sanción.

En una entrevista televisiva con LN+, el mandatario aseguró que "acomodará" las partidas necesarias para sostener el objetivo de déficit cero y descartó, además, la posibilidad de avanzar con subas de impuestos. "El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero", reforzó.

"Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto. Hubo 14 contiendas de alguna manera. La primera fue lograr el quórum. La segunda, que la iniciativa se vote por capítulos. Luego aprobaron 11 capítulos de los 12 propuestos", resaltó el jefe de Estado al inicio de la entrevista.

Y anunció: "A la luz de cómo evolucione el debate sobre el presupuesto, que seguirá en el Senado, yo no voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos".

Cruces con el PRO

Milei también se refirió a la tensión generada por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el oficialismo avanzara en el Congreso con la cobertura de vacantes en el organismo de control sin acompañar el nombre postulado por el PRO: Jorge Triaca. Frente a los cuestionamientos, rechazó que esa decisión haya implicado una ruptura o una "traición" al expresidente Mauricio Macri, y buscó encuadrar el episodio como parte de una discusión institucional y parlamentaria.

"Yo no creo que haya sido una traición a Macri. Es parte de cómo se maneja la lógica de la política. No tiene que ver con ningún pacto con (Sergio) Massa tampoco. Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa en este Gobierno", sostuvo.

Más adelante, brindó definiciones separadas sobre temáticas varias. Entre ellas, habló sobre la designación de Andrés Vázquez al mando de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). "Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar", destacó.

Respecto de las causas judiciales que pesan sobre el titular del organismo -por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas, vinculada a tres inmuebles no declarados en Estados Unidos-, Milei insistió: "Causas abiertas puede tener cualquiera en política. El problema en todo caso es si tiene condena o no".

En relación a las vacantes a cubrir tanto de jueces federales como en la Corte Suprema, el mandatario aseveró que son cuestiones a resolver en otro momento ya que ahora trata con "temas más complejos".