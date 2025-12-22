Caso $Libra: revelan un supuesto acuerdo secreto entre Milei y Davis

En el marco de la causa $Libra, este lunes se conoció que el presidente Javier Milei habría firmado un acuerdo confidencial con Hayden Davis, director de Kelsier Ventures, apenas 15 días antes del lanzamiento y colapso del memecoin, que generó pérdidas estimadas en más de US$100 millones a inversores de Argentina, EEUU y otros países.

El documento, fechado el 30 de enero, habría designado a Davis como asesor honorario del Estado en materias de blockchain e inteligencia artificial. El pacto fue redactado en español, pese a que Davis no domina el idioma, e incluyó cláusulas de confidencialidad absoluta y la renuncia expresa a cualquier tipo de remuneración. La firma se realizó en presencia de personas cercanas al Presidente, como los lobbystas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían facilitado los contactos previos desde 2024, informó el diario Clarín.

Quince días después, el 14 de febrero de 2025, se lanzó el token $LIBRA, un memecoin basado en la blockchain de Solana que Davis presentó como una herramienta para impulsar el financiamiento de pequeñas empresas. Minutos más tarde, Milei difundió en la red social X la dirección del contrato del token y fijó el mensaje, lo que impulsó una suba explosiva de su valor hasta superar los US$4.500 millones de capitalización. Pero en menos de dos horas, el precio se desplomó más del 95%. Firmas especializadas detectaron que billeteras vinculadas al equipo creador retiraron entre US$99 y 107 millones en liquidez, maniobra caracterizada como un posible rug pull.

El episodio derivó en una demanda colectiva en Nueva York contra Davis y sus asociados, con congelamientos temporales de activos. En Argentina, se investigan posibles pagos indirectos y el rol de intermediarios. Este domingo, Milei afirmó que los inversores conocían los riesgos del mercado cripto, admitió un error al promocionar el token y negó que se tratara de una estafa.