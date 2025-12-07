El Gobierno acelera el debate sobre la reforma laboral

Con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei se encamina a abrir el jueves próximo el debate por la reforma laboral, uno de los núcleos centrales del plan de "modernización" que impulsa el Ejecutivo y que será discutido a contrarreloj durante todo el verano.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, presidirá la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que podría quedar conformada ese mismo día. Su designación responde a la decisión política de blindar el trámite legislativo y acelerar el tratamiento, pese a que el oficialismo reconoce un escenario más ajustado que para la aprobación del Presupuesto 2026.

"Las reformas son más ambiciosas y más duraderas", admitió un senador libertario al justificar la estrategia. En Balcarce 50 sostienen que la cantidad de votos para sancionar la reforma es menor que la obtenida para el plan de gastos, y por ello Milei instruyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, para reforzar el diálogo con gobernadores aliados, especialmente los que firmaron el Pacto de Mayo. La misión es garantizar acompañamiento al paquete de proyectos que ingresará al Congreso la próxima semana.

A la misma tarea están destinados Bullrich y el titular de Diputados, Martín Menem. "Estamos ordenadísimos", graficó con ironía un funcionario sobre la coordinación interna.

Reforma laboral: autores y objetivos

La reforma laboral, diseñada por Luis Caputo, Federico Sturzenegger, María Ibarzábal, Carlos Guberman, Julio Cordero, Santiago Caputo y Juan Pazo, integra el grupo de prioridades del Ejecutivo, que la considera clave para redefinir las relaciones de empleo, reducir la litigiosidad y contener costos empresariales.

Aunque en el Gobierno reconocen que no será un trámite veloz, el plan está delineado: lograr la media sanción en el Senado en diciembre -cámara por donde ingresará el proyecto- y concentrar los esfuerzos para completar la aprobación en Diputados en febrero.

"Tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que nos importa", reiteró Bullrich. La senadora anticipó además que el 11 de diciembre encabezará la comisión que abrirá el debate formal, con la meta de llegar al 1° de marzo, inicio de sesiones ordinarias, con la "modernización" ya convertida en ley.