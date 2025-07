La MLS suspendió a Messi por no participar en el "All-Star Game"

La Major League Soccer (MLS) decidió suspender a Lionel Messi de cara al próximo encuentro de Inter Miami. La medida, que también fue aplicada sobre Jordi Alba, se tomó porque ambos jugadores no participaron en el All-Star Game que se jugó el pasado miércoles en Austin. Como resultado, ni Messi ni Alba estarán disponibles para el partido de este sábado contra Cincinnati, correspondiente a la MLS.

La liga explicó la suspensión a través de un comunicado oficial. Señalaron que "Jordi Alba y Lionel Messi de Inter Miami CF no estarán disponibles para el partido contra FC Cincinnati el sábado, 26 de julio, debido a su ausencia en el MLS All-Star Game de esta semana. De acuerdo a las reglas de la liga, cualquier jugador que no participe en el Juego de Estrellas sin previa aprobación de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club".

Messi, capitán y figura de Inter Miami, fue parte de la nómina inicial para el equipo de la MLS en el All-Star Game e incluso se consideró para llevar la cinta de capitán, que finalmente portó Evander. Sin embargo, Leo tomó la decisión de no jugar el partido en Austin por motivos deportivos, buscando cuidar su físico ante la exigente agenda que enfrentaba en la MLS y la Leagues Cup.

El astro argentino venía de una prolongada y demandante seguidilla de partidos. En apenas 14 días, jugó cinco encuentros consecutivos por la MLS, completando los 90 minutos en cada uno, con destacadas actuaciones y goles, además de realizar viajes, incluso a Canadá.

Esta acumulación de partidos se debió a la participación de Inter Miami en el Mundial de Clubes, donde el equipo avanzó a octavos de final con una actuación histórica. En dicho torneo, Messi también disputó cuatro partidos completos.