10 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Fentanilo
Día del Niño
Pampita Ardohaín
La China Suárez y Mauro Icardi
Embarcación
Castañares
Policiales

Tragedia en Castañares: hombre muere calcinado en un voraz incendio

El fuego se desató en la madrugada de este domingo y consumió por completo una vivienda.
Domingo, 10 de agosto de 2025 14:38
Un incendio de gran magnitud registrado en la madrugada de este domingo en una vivienda del barrio Castañares, al norte de la ciudad de Salta, provocó la muerte de un hombre que fue encontrado calcinado entre los escombros.

Según informaron fuentes policiales, vecinos alertaron a las autoridades al percibir humo y llamas que se propagaban rápidamente. Dotaciones de Bomberos y personal policial acudieron de inmediato al lugar, pero la intensidad del fuego impidió rescatar con vida a la víctima.

Hasta el momento no se determinaron las causas del siniestro. Peritos y efectivos de Bomberos de la Policía de Salta trabajan en el sitio para establecer el punto de inicio del fuego y si existieron factores que aceleraron su propagación.

La vivienda quedó completamente destruida, mientras familiares y vecinos permanecen consternados por lo ocurrido. 
 

