VIDEO. “Niego todo”: la concejal electa Erica Nievas respondió a las acusaciones por los basurales en la zona del incendio

La tragedia en Ampliación de barrio 20 de Junio, donde un feroz incendio arrasó con decenas de viviendas precarias y dejó a decenas de familias en la calle, derivó también en fuertes acusaciones cruzadas. Mientras algunos vecinos señalaban a la empresa Contemax como responsable de tirar basura y escombros en la zona donde se inició el fuego, la concejal electa por La Libertad Avanza, Erica Yanina Castro Nievas, propietaria de la firma salió al cruce en diálogo con El Tribuno.

“Niego rotundamente las acusaciones. No tengo contenedores ni camiones tirando basura en ese lugar”, aseguró Castro Nievas, al ser consultada sobre los señalamientos de los vecinos, quienes la acusaron directamente de utilizar el descampado como basural, lo que habría favorecido la propagación del incendio.

“Me parece sumamente grave que en lugar de enfocarse en las familias damnificadas por esta tragedia, hayan hecho foco en quién es la dueña de la empresa, acusando sin una sola prueba. Se montó una campaña que tiene intenciones políticas claras”, agregó.

Fotos: Pablo Yapura

“Yo también soy vecina”

La concejal electa explicó que reside a unas veinte cuadras del lugar y que se acercó a la zona “no como política ni como concejal, sino como una vecina más que se solidariza con lo que pasó”. Aseguró que su empresa está registrada, trabaja con responsabilidad y que los residuos que recolectan son derivados al vertedero San Javier, “únicamente”.

“Solamente en casos excepcionales, y con autorización escrita del dueño de una propiedad privada, se permite el relleno con escombros, pero jamás con basura domiciliaria. Eso tiene una categoría específica y está regulado”, aclaró.

Frente a las imágenes y videos que circularon en redes sociales, donde supuestamente se observa un camión de Contemax descargando residuos en la zona del incendio, Castro Nievas fue enfática: “No vi esas fotos, pero las niego totalmente. Ni el lugar, ni la hora, ni la fecha coinciden. No son reales”.

“Hay una persecución contra La Libertad Avanza”

La dirigente libertaria denunció que se siente víctima de una “persecución política” y que se busca dañar su imagen personal y la de su familia.

“Venimos muy de abajo, no somos gente poderosa. Esto nos mancha como empresa y como personas. Estamos acostumbrados a los ataques desde que somos parte de La Libertad Avanza. Lo que pasó fue doloroso, pero encima tenemos que lidiar con estas campañas de desprestigio”, denunció.

Castro Nievas confirmó que iniciará acciones legales contra quienes hayan viralizado las acusaciones sin pruebas. “No se puede acusar así, gratuitamente. Voy a ejercer mi derecho a réplica y a defenderme donde corresponde”, dijo.

“Entiendo el dolor, pero no pueden culparnos”

Consultada sobre si cree que los testimonios de los vecinos surgieron en un contexto de desesperación y angustia, la concejal electa se mostró comprensiva pero firme. “Entiendo lo que se vivió. Fue una situación tristísima, de mucho dolor. Pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de señalar responsables”, manifestó.

Además, puso en duda la identidad de quienes hicieron las denuncias: “No sé si los que hablaron son realmente vecinos damnificados. Yo estuve ahí, vi a las familias afectadas, y no reconocí a esas personas entre ellas. De todos modos, respeto la libre expresión, pero rechazo categóricamente las acusaciones”.

“Hay falta de políticas ambientales”

La entrevista también derivó en una reflexión sobre el manejo de residuos en la ciudad. Castro Nievas aseguró que su empresa mantiene una “perspectiva ambiental clara”, con acciones de responsabilidad social como la colaboración gratuita con fundaciones y jóvenes que organizan limpiezas en espacios públicos.

La ciudad necesita urgentemente una política ambiental seria. Hay basura por todos lados y no se está dando una respuesta integral. Nosotros estamos negociando con el municipio una forma de colaborar más eficientemente, dentro del marco legal”, afirmó.

¿Qué causó el incendio?

Por último, sobre el origen del incendio, Castro Nievas aclaró que no tiene competencia técnica para definirlo, pero aportó su percepción: “Yo estuve en el lugar, y el foco venía desde muy abajo. No puedo asegurar nada, pero creo que fue algo accidental o imprudente. No fue intencional, ni por escombros ni por basura. La Justicia tendrá que determinar eso”, finalizó.