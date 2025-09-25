PUBLICIDAD

Pobreza e indigencia
Mundial 2026
Metán
Flox
Clima en Salta
Javier Milei
Poder Judicial
economia
Pobreza en Argentina
Nacionales

Desde Nueva York, Milei celebró el dato de la baja de la pobreza

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentinas Retrocede”, escribió en X.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 18:19
El presidente Javier Milei celebró desde Nueva York el dato que publicó el Indec sobre la pobreza, que bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de este año en comparación con el segundo semestre de 2024.

"La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo!!!", celebró el mandatario en sus redes sociales, poco antes de la reunión bilateral que tenía pautada en la ciudad estadounidense con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Desde Nueva York también se hizo eco de la notica el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Según el Indec, la pobreza cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9%. No era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin", escribió en su cuenta de X.

En tanto, según la medición del Indec, la indigencia mostró una disminución de 0,8 puntos porcentuales en hogares y de 1,3 puntos.

