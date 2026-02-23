Entregaron entradas a discapacitados xeneizes de toda la provincia

inicia sesión o regístrate.
Como estaba previsto y según los protocolos exigidos por la ley nacional 7787, centenares de hinchas con discapacidad de capital y principalmente del interior de la provincia recibieron las entradas para presenciar mañana en encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Martearena.
De esa manera la entrega estuvo a cargo de la Agencia Provincial Salta Deportes y se llevó a cabo en el horario que estaba prestablecido para la adquisición en las boleterías sur del estadio.
Cabe destacar que se entregaron las entradas a las personas con discapacidad acreditadas a través del formulario que se difundió en la web del Gobierno Provincial y de las redes sociales de la APSD. Las mismas acreditaron la documentación presentando el Certificado Único de Discapacidad y fotocopia del DNI.