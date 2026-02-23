Crecen las dudas por el acuerdo entre Argentina y EEUU

El encargado de comercio exterior de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo ayer que la política arancelaria del país no ha cambiado, pese a que el Supremo declarara que la imposición unilateral de este tipo de gravámenes por parte del presidente Donald Trump es ilegal. Al tiempo que

El funcionario aseguró ayer en una entrevista con la cadena ABC que la decisión del Tribunal, uno de los reveses más importantes por parte del Supremo a la agenda de Trump en el año que lleva de Gobierno, no afectará a todos los acuerdos comerciales, incluyendo los que se cerraron con China.

"Nuestros acuerdos comerciales, que abarcan más del 40 % del comercio de bienes de EEUU siguen vigentes y continuaremos trabajando con todos los socios para implementar plenamente esos acuerdos", agregó.

Sin embargo, en la Argentina crece la incertidumbre sobre lo que sucederá con los más de 1.600 productos locales incluidos en el acuerdo.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera) señalaron que el acuerdo firmado con la Casa Blanca contemplaba que a la Argentina se le aplicara un arancel máximo del 10%, con un conjunto de productos exentos de gravamen. Sin embargo, tras el fallo del máximo tribunal estadounidense y la posterior decisión del presidente Donald Trump de imponer un gravamen temporal del 15% por otros mecanismos legales, el escenario podría modificarse sustancialmente.

Según explicó la entidad empresaria, el "Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos" (ARTI), establecía como eje central la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias argentinas. Ese compromiso, remarcan, quedaría en entredicho porque el instrumento jurídico sobre el cual se sustentaba fue declarado ilegal por la Corte estadounidense.