Prepagas suben las cuotas en marzo

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar nuevos aumentos a sus afiliados para marzo, mayoritariamente en línea con la inflación mensual, a pesar de no estar atadas obligatoriamente a la variación de precios.

Las cuotas de las prepagas subirán el mes que viene entre el 2,9% y el 3,2% dependiendo de la empresa, ubicándose en torno al índice inflacionario de enero, que alcanzó el 2,9%, de acuerdo a lo difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, especificando los precios por plan, franja etaria y por región del país, siguiendo la normativa dispuesta por el Gobierno desde julio del año pasado.

Las compañías de medicina prepaga argumentan el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud, como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Las subas se dan en un contexto exigente para el sistema sanitario por los atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas, que ponen en riesgo la prestación normal de los servicios, tal como expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

Los aumentos son: Avalian: 3,2%; Swiss Medical: 2,9%; Medifé: 2,9%; Omint: 2,9%; Accord: 2,9%; y Sancor Salud: 2,9%.