Venezuela: Gallo se sumó a la huelga de hambre de presos

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

La noticia fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció que la medida es secundada por más de 200 internos en protesta por las condiciones de reclusión, la falta de avances en sus causas judiciales y en reclamo de su libertad en el marco de la nueva ley de amnistía.

En una publicación en X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que son 213 las personas que iniciaron la protesta dentro de la prisión, que se encuentra a las afueras de Caracas, según un video publicado por la organización en el que familiares reportan la huelga de hambre.

"Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus derechos humanos", precisó el Clipp.

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado esta semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, advirtió en X que "la gran mayoría" de los recluidos en esa cárcel se encuentran en un "precario estado de salud".

El dirigente político, colaborador de la líder y premio nobel de paz María Corina Machado, citó una publicación en X de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, en la que ella indicó que el argentino está entre los participantes de la protesta, según le fue informado, aunque no precisó la fuente.

Gómez, quien es venezolana, responsabilizó a las autoridades de la prisión por la salud del gendarme, detenido en diciembre de 2024, y de los demás detenidos. También también lanzó un reclamo a la ONU por la "violación constante de los Derechos Humanos" en el penal

Gallo, quien cumple 442 días bajo una situación que su familia califica de "desaparición forzada", ha visto agravado su estado de salud debido a la prolongada detención y ahora por la huelga.

Pocos liberados

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró el sábado que desde esa misma tarde se estaban dando "cientos de liberaciones", sin detallar la cantidad ni identidades de los beneficiados.

Sin embargo, el bloque político opositor Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo la noche del sábado que solo había confirmado 19 liberaciones tras la promulgación de la amnistía, mientras que la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, verificó 16 hasta el mediodía de ayer.