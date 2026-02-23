Kosiner, nuevo interventor del PJ y Sáenz cruzó a Cristina

A un año de la intervención del Partido Justicialista de Salta, el tablero político vuelve a moverse. Según trascendió, Pablo Kosiner sería designado como nuevo interventor del PJ salteño en reemplazo de Sergio Berni. En paralelo, el gobernador Gustavo Sáenz salió ayer con dureza contra Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Consejo Nacional del partido, a quien acusó de "decidir a dedo" las autoridades partidarias en las provincias.

La intervención del PJ Salta fue dispuesta hace un año por el Consejo Nacional que conduce Cristina Kirchner, cuando al frente del partido en la provincia se encontraba Esteban "Tuty" Amat, presidente de la Cámara de Diputados de Salta y dirigente cercano a Sáenz. Desde entonces hubo presentaciones judiciales y cuestionamientos internos sobre la legitimidad y el alcance de la medida.

En las últimas horas, trascendió que Berni fue desplazado y que la intervención quedaría en manos de Kosiner, ex diputado nacional y dirigente identificado con el espacio del ex gobernador Juan Manuel Urtubey. La movida se da en un contexto de fuerte tensión interna, luego de que diputados salteños que ingresaron por listas peronistas dieran quórum y votaran a favor de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Desde el kirchnerismo vienen reclamando sanciones y expulsiones para legisladores peronistas que acompañan iniciativas del Gobierno nacional. En ese marco, los nombres de Pablo Outes y Yolanda Vega quedaron en el centro de la discusión, al igual que ocurrió en Jujuy con la senadora Carolina Moisés. Es más hoy habrá una movida de dirigentes locales pidiendo la expulsión de Outes y Vega del partido.

Allegados a Kosiner, señalaron que está esperando la confirmación oficial de que será el nuevo interventor. "Hay un tema que estaba en tratamiento del Consejo Nacional, porque en estos días vencía el término de la intervención de los interventores actuales", dijeron.

Avance de Sáenz

Mientras tanto, el gobernador Sáenz utilizó su cuenta en X para cuestionar directamente a Cristina Kirchner y al Consejo Nacional del PJ. "La pyme familiar de la Sra., su hijo y sus amigos sigue decidiendo a dedo desde Buenos Aires las autoridades partidarias del PJ en las provincias, a pesar de la vergüenza que dieron en las últimas elecciones", escribió.

En el mismo mensaje, el mandatario provincial preguntó: "¿Por qué no llama a elecciones libres y democráticas en Jujuy y en Salta? ¿Por qué, Sra. Cristina, Ud. decide a dedo quién va a conducir el PJ en estas provincias y no sus afiliados?". Y remató con una frase que refleja el nivel de confrontación: "Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambiaron las cosas, ahora deciden por Zoom las intervenciones partidarias, las sanciones y expulsiones. Le llaman renovación al reciclaje".