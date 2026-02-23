PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
23 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lluvia en Salta
Torneo Apertura
Boca en Salta
Lluvia en Salta
Torneo Apertura
Boca en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Una multitud recibió a Boca en Salta y Riquelme fue el más ovacionado

El micro fue recibido con aplausos, cánticos y banderas, en un clima cargado de entusiasmo. Mirá las mejores fotos del arribo azul y oro. El xeneize juega este martes con Gimnasia (Ch) por Copa Argentina. 
Lunes, 23 de febrero de 2026 19:01
Los jugadores de Boca fueron a saludar al público. W. Echazú
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La llegada de Boca Juniors a Salta desató una verdadera fiesta este lunes a la tarde. Cientos de hinchas se congregaron en las inmediaciones del hotel Sheraton, ubicado detrás del Monumento a Güemes, para darle la bienvenida al plantel xeneize en la antesala del compromiso por Copa Argentina.

 

El micro fue recibido con aplausos, cánticos y banderas, en un clima cargado de entusiasmo. Sin embargo, la mayor ovación de la tarde se la llevó el presidente y máximo ídolo de la institución, Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme fue el más ovacionado. W. Echazú

El equipo de Boca Juniors jugará este martes a estadio lleno en el Padre Ernesto Martearena frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, en el marco de los 32º de final de la Copa Argentina. La expectativa en la provincia es enorme, ya que el conjunto azul y oro moviliza multitudes cada vez que pisa suelo salteño.

El cuerpo técnico de Boca baja del colectivo rumbo al hotel. W. Echazú

Cabe señalar que varias figuras no viajaron con la delegación, entre ellas Leandro Paredes, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos, quienes no serán parte del duelo ante el conjunto bonaerense.

Los jugadores le firman la camiseta a un hincha. W. Echazú

Salta ya vive clima de partido grande y Boca vuelve a demostrar que es uno de los clubes más importantes del país y el continente.

La selfie de los jugadores con los hinchas. W. Echazú

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD