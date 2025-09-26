¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron a uno de los prófugos en la frontera de Bolivia y Argentina

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 22:03
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes, a través de sus redes sociales, la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia.

El procedimiento se realizó con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy. Sotacuro estaba prófugo de la justicia, acusado por el crimen de Brenda, Morena y Lara, un caso que generó conmoción en los últimos días.

Según lo confirmado oficialmente, en las próximas horas el detenido será trasladado a dependencias de la División Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales, así como la cooperación internacional, para lograr la captura.
 

