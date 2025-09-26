Sofía Masino, de la ciudad de Buenos Aires, es la nueva Representante Nacional de los Estudiantes

La provincia de Jujuy volvió a brillar este jueves por la noche con la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, uno de los momentos más esperados dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El evento se desarrolló en el estadio 23 de Agosto, ante miles de jóvenes que colmaron las tribunas con banderas, cánticos y la clásica energía estudiantil.

La gran coronación fue para Sofía Alanís Masino, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien fue distinguida como Representante Nacional de los Estudiantes de Argentina.

El cuadro de honor se completó con:

Martina García, de Tucumán, elegida Primera Representante Nacional.

María Victoria Zamar, de Jujuy, distinguida como Segunda Representante Nacional.

Martina Rodríguez, de Tierra del Fuego, proclamada Primera Dama de Honor.

Fiona Delgado, de Chubut, como Segunda Dama de Honor.

Salta estuvo representada por Vanina Vogel, una joven estudiante de 16 años, vive en la pequeña localidad de Cobos, departamento de General Güemes.

La velada, que combinó emoción, colorido y la impronta de las delegaciones de todo el país, tuvo como broche de oro el recital de Airbag, que encendió al público con sus clásicos y dio el cierre perfecto a una noche inolvidable para los estudiantes.

