¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
27 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Leiva Joyas
Ucasal
Benjamín Netanyahu
Triple crimen en florencio varela
caso Andis
Futsal 2025
Triple crimen en florencio varela
Representante Nacional de los Estudiantes
Especial
Primera Nacional
Leiva Joyas
Ucasal
Benjamín Netanyahu
Triple crimen en florencio varela
caso Andis
Futsal 2025
Triple crimen en florencio varela
Representante Nacional de los Estudiantes
Especial
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Sofía Masino, de la ciudad de Buenos Aires, es la nueva Representante Nacional de los Estudiantes

Con un estadio 23 de Agosto colmado se llevó a cabo la tradicional elección en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El cierre musical estuvo a cargo de la banda Airbag.
Viernes, 26 de septiembre de 2025 23:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La provincia de Jujuy volvió a brillar este jueves por la noche con la elección de la Representante Nacional de los Estudiantes, uno de los momentos más esperados dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El evento se desarrolló en el estadio 23 de Agosto, ante miles de jóvenes que colmaron las tribunas con banderas, cánticos y la clásica energía estudiantil.

La gran coronación fue para Sofía Alanís Masino, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien fue distinguida como Representante Nacional de los Estudiantes de Argentina.

El cuadro de honor se completó con:

  • Martina García, de Tucumán, elegida Primera Representante Nacional.

  • María Victoria Zamar, de Jujuy, distinguida como Segunda Representante Nacional.

  • Martina Rodríguez, de Tierra del Fuego, proclamada Primera Dama de Honor.

  • Fiona Delgado, de Chubut, como Segunda Dama de Honor.

Salta estuvo representada por Vanina Vogel, una joven estudiante de 16 años, vive en la pequeña localidad de Cobos, departamento de General Güemes.

La velada, que combinó emoción, colorido y la impronta de las delegaciones de todo el país, tuvo como broche de oro el recital de Airbag, que encendió al público con sus clásicos y dio el cierre perfecto a una noche inolvidable para los estudiantes.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD