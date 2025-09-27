Circo, danza y teatro llenaron de color la Usina Cultural

La Usina Cultural tuvo un aire distinto, marcado por el color y la energía de una propuesta artística que reunió a jóvenes talentos. Se trató de la Varieté Primaveral, una muestra organizada por la institución Inti Punku de Cerrillos , que presentó un despliegue de circo, danza, teatro y música con la participación de estudiantes y profesores.

El responsable de la actividad, Marcelo, explicó que la propuesta forma parte de la muestra artística de fin de año de la institución, en la que los alumnos muestran el trabajo realizado durante el ciclo. "Es una variete primaveral y coincide con la muestra de los trabajos que se vienen haciendo. Los que participan son todos los jóvenes que se dedican a alguna de las artes en nuestra institución", señaló.

Indicó que, en esta ocasión, no se invitó a otras escuelas a compartir escenario, aunque sí asistieron como público algunas instituciones amigas. "Tenemos el ballet de Inti Punku, el grupo de teatro, el circo Inti y el grupo de cumbia Inti. Es un combinado entre concurrentes y profesores", explicó. Entre las disciplinas presentadas se incluyeron danzas nativas de Latinoamérica, folclore, teatro, música y arte aéreo en telas, que captaron la atención de los presentes.

La muestra, que tuvo lugar en el SUM de la Usina Cultural, contó con la presencia de familiares y allegados de los estudiantes, además de invitados especiales. "El salón está lleno, vinieron las familias de nuestros chicos y algunas instituciones que siempre nos acompañan", detalló. El espectáculo tuvo una duración aproximada de una hora y media y la entrada fue libre y gratuita.

El docente también comentó que Intipunku realiza cada dos años un evento denominado Danzas en Movimiento, en el que buscan escenarios de mayor capacidad para convocar a un público más amplio. "Tratamos de conseguir algún teatro un poco más grande para recibir a mucha gente. Este año hicimos una muestra a mitad de año y la de fin de año en nuestra institución, pero cuando hacemos Danzas en Movimiento logramos una convocatoria masiva", afirmó.

Se pudo ver el entusiasmo de los artistas y la interacción con el público. Hubo demostraciones de monociclo, rutinas de circo y presentaciones teatrales en clave humorística que arrancaron risas y aplausos.

Participaron espectadores

El evento en la Usina Cultura incluyó la participación de espectadores en algunas dinámicas, lo que generó un clima de cercanía entre artistas y asistentes. Las redes sociales de la institución, en Instagram y Facebook, fueron difundidas como los principales canales de contacto para quienes deseen conocer más sobre las actividades.

La Varieté Primaveral se consolidó así como un espacio de cierre de ciclo para los estudiantes de Intipunku, mostrando la diversidad de lenguajes artísticos que cultivan a lo largo del año y acercando al público salteño una propuesta cultural gratuita y de calidad.