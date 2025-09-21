Güemes: Vanina Vogel es la reina provincial de los estudiantes

En una noche mágica de viernes, disfrutada al máximo por las 12 candidatas a reina de los estudiantes, quienes desfilaron por la pasarela instalada en el Complejo Deportivo Municipal de la ciudad de General Güemes, la candidata local, Vanina Vogel, fue elegida Reina Provincial de los Estudiantes.

Vanina había logrado la corona departamental el pasado 5 de septiembre, además de ser la representante del estudiantado local, fue la anfitriona de la elección provincial, dando la bienvenida al resto de las candidatas, con quienes compartió tres días de amistad.

"Es un honor y un orgullo muy grande haber sido elegida como representante de los estudiantes de la provincia de Salta, fue una noche llena de magia que pude compartir con personas muy buenas que fui conociendo durante el proceso. Quiero agradecer a todas la personas que me apoyaron, a los profesores, a los intendentes de Güemes, Campo Santo y El Bordo, a mis compañeros, a mi querido pueblo de Cobos, pero en forma muy especial a mi familia. Ahora me estoy preparando para dar lo mejor de mí, y representar bien a la provincia de Salta", manifestó Vanina tras ser coronada.

Vanina Vogel es una joven estudiante de 16 años, vive en la pequeña localidad de Cobos, perteneciente al municipio de Campo Santo, y actualmente se encuentra cursando el cuarto año en el colegio Dr. Facundo de Zuviría, de la ciudad de General Güemes.

Las candidatas de los departamentos de San Carlos, Cafayate, Rosario de la Frontera, Anta, San Martín, Iruya, Cachi, La Candelaria, Metán, La Viña y Los Andes, arribaron al municipio de Güemes en la mañana del miércoles 17, durante los tres días que permanecieron en la ciudad, participaron de varias recepciones con almuerzos y desayunos, disfrutaron de representaciones teatrales y de visitas guiadas para conocer los lugares más destacados de los tres municipios del departamento Güemes. En conferencia de prensa, las candidatas coincidieron en afirmar que esta elección de la cual participaron es mucho más que un desfile por la pasarela, es conocer nuevos lugares, interactuar con jóvenes de otras localidades, sumar experiencias, y "vivir a pleno un momento imborrable de su juventud".

La noche de la elección arribaron hasta el complejo municipal contingentes de jóvenes que acompañaron y alentaron a cada una de sus representantes, durante una fiesta con grupos de música en vivo. El clima fue muy bondadoso lo que permitió que todos pudieran disfrutar del espectáculo preparado por la comisión de Profesores, creada para la organización de la elección. El nombre de la nueva soberana se dio a conocer alrededor de las 4.30 del sábado, a pesar de lo avanzada de la madrugada, nadie se movió del lugar ni dejaron de alentar hasta el momento de la coronación de Vanina Vogel.

El reglamento para este tipo de elecciones, hace referencia que la responsabilidad de la organización de la Elección Reina Provincial recaerá en el municipio al cual pertenezca la reina electa, en este caso debería ser General Güemes, pero como ya tuvo esa responsabilidad este año, entonces le corresponde al municipio al cual pertenece la Princesa Primera, título que recayó en la representante de Metán, Agustina Peñalva Moya.