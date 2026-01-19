El campeón del Dakar 2026, Luciano Benavides, llega a Salta y una caravana lo recibirá mañana

Salta vivirá este martes una jornada especial con el regreso de Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Desde las 19, el piloto será recibido con una caravana popular que partirá desde el aeropuerto y atravesará distintas calles de la ciudad hasta llegar al microestadio Delmi, donde se realizará el acto central.

Según lo previsto, el recorrido comenzará en el aeropuerto, continuará por avenida Banchik, avenida Paraguay, calle Chile, calle Pellegrini, 25 de Mayo, avenida Entre Ríos e Ibazeta, para luego tomar O’Higgins y finalizar en el microestadio Delmi.

El recorrido de la caravana.

La caravana se realizará a bordo de un camión de Defensa Civil, lo que facilitará la visibilidad del piloto y el contacto directo con el público.

El Dakar de Luciano, un resultado salido de un sueño

La consagración del menor de los hermanos Benavides en la competencia de rally más difícil del mundo no fue una victoria más: fue una de las definiciones más ajustadas y dramáticas que se recuerden en la categoría motos. El piloto salteño se quedó con el título tras superar al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos en la clasificación general, una diferencia inédita para una competencia de más de 7.000 kilómetros.

La definición se resolvió recién en la última etapa, cuando "Faster" ('más rápido', apodo que se ganó el salteño) logró descontar el tiempo necesario para pasar al frente de la general. Hasta ese momento, Brabec lideraba la prueba y parecía encaminarse al triunfo.

“Faltaban tres kilómetros para la llegada y tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué”, relató el dueño del número 77 tras la consagración. En ese tramo decisivo, una elección correcta de ruta le permitió tomar la pista adecuada, mientras su rival quedó obligado a regresar en contramano por un sector alternativo, sin posibilidad de corregir el error por la presencia de agua. Esa mínima diferencia terminó siendo determinante.

Un Dakar entre el dolor y la exigencia

El logro adquiere una dimensión aún mayor por el contexto físico en el que llegó el salteño al Dakar. En octubre pasado, durante el Rally de Marruecos, sufrió una dura caída que le provocó la fractura de la clavícula izquierda y una lesión severa en la rodilla. Los médicos le recomendaron una cirugía que lo habría dejado fuera del Dakar, pero decidió apostar por una recuperación contrarreloj. Gracias a un tratamiento alternativo y al acompañamiento de su equipo, logró llegar en condiciones mínimas para competir.

Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. En el shakedown previo al inicio del rally, Benavides volvió a caerse y se lesionó los meniscos de la rodilla ya comprometida. Con dificultades para caminar, largó igual el prólogo y sorprendió con un cuarto puesto. Desde allí, construyó una carrera consistente y logró tres victorias parciales, incluidas dos jornadas memorables en las que le tocó abrir pista y “barrer” el camino, una de las tareas más exigentes en el Dakar.

A lo largo de la competencia, el salteño soportó dolores constantes y exigencias extremas, llegando a rodar a 160 km/h durante largos tramos de dunas, el máximo permitido para las motos. Todo esto, en una de las categorías más peligrosas del automovilismo mundial, donde cada error puede tener consecuencias graves.

La ausencia de Kevin en las motos

El Dakar 2026 también fue especial porque Luciano lo disputó por primera vez sin su hermano Kevin, bicampeón de la prueba, quien luego de una lesión debió retirarse de las motos. Pero el mayor de los hermanos no dejó la adrenalina y velocidad en el camino y decidió apostar por una nueva categoría, el Challenger.

En su debut sobre las cuatro ruedas "Max" no defraudó y logró hacerse con tres etapas y culminar en la séptima posición en la tabla general, algo asombroso considerando su inexperiencia en el formato y la dificultad del desierto de Arabia Saudita.

Con 30 años, el Benavides más joven cumplió el gran sueño de su vida y se sumó a la lista de argentinos campeones del Dakar, inscribiendo su nombre junto a los de los hermanos Patronelli, Manuel Andújar, Nicolás Cavigliasso y su propio hermano Kevin.