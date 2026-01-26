Salta, fuera del radar turístico en el país: alarma por la ocupación

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la semana pasada, dejó un sabor amargo entre los operadores turísticos de Salta. No solo por los números que exhibe el relevamiento nacional, sino por una ausencia difícil de disimular: la provincia no figura en ninguno de los ítems destacados de ocupación hotelera durante la primera quincena de enero, en un contexto donde buena parte del país logró sostener —e incluso mejorar— su nivel de actividad.

La omisión no es un dato menor. Mientras destinos como Puerto Iguazú, Ushuaia, Bariloche, Mendoza, Villa Carlos Paz o la Costa Atlántica superaron el 80% de ocupación, y otros polos regionales alcanzaron registros medios pero estables, Salta quedó completamente fuera del mapa turístico nacional elaborado por CAME.

Un contraste que duele

El informe nacional detalla desempeños en prácticamente todas las regiones del país. En el norte argentino, incluso, aparecen Tafí del Valle y San Javier (Tucumán) con niveles de reserva superiores al 70%, y la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) con un verano sólido. Catamarca, históricamente relegada en los rankings turísticos, sorprendió con un promedio provincial del 60%, mientras que Santiago del Estero figura con 36% de ocupación.

Salta, en cambio, no aparece. Ni entre los destinos de alto rendimiento, ni en los de desempeño medio, ni siquiera en el grupo de plazas con niveles bajos pero en recuperación. Un dato que, puertas adentro del sector, se interpreta como una clara pérdida de competitividad.

"Los números reales hoy están más cerca del 35% que de cualquier otra cosa", admiten operadores privados, en referencia a la ocupación efectiva que se registra en la provincia, muy por debajo de los promedios nacionales y de los valores que muestran destinos comparables.

Infraestructura

La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que Salta cuenta con una de las infraestructuras turísticas más importantes. La provincia dispone de unas 22.200 plazas habilitadas, distribuidas en una amplia variedad de alojamientos.

Durante 2025, la ciudad de Salta registró más de 641.000 arribos turísticos, con una ocupación promedio anual del 44%. Ese promedio hoy aparece en retroceso, en una temporada que ya se anticipaba compleja y que terminó confirmando el pronóstico.

Los números oficiales

En contraposición, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia difundió este fin de semana un informe propio que muestra un escenario algo más favorable. Según el Relevamiento Hotelero Diario, entre el 1 y el 20 de enero la Tasa Neta de Ocupación provincial fue del 49,4%, con un 42,2% en la ciudad de Salta, 49,3% en los principales destinos turísticos y 57,7% en localidades cercanas a la capital.

El propio informe reconoce, sin embargo, que los picos más altos —cercanos o superiores al 80%— se explican casi exclusivamente por la realización de fiestas populares y eventos puntuales. El caso emblemático fue Cachi, que alcanzó el 80% de ocupación en el Festival de la Tradición Calchaquí, impulsado por una grilla artística de alta convocatoria.

La lectura que hacen los operadores es clara: sin eventos, la ocupación cae abruptamente. La demanda aparece concentrada en fines de semana y fechas específicas, sin lograr un derrame sostenido a lo largo de la temporada.

La playa antes que la montaña, ya no es excusa

Mientras Salta debate su desempeño, provincias vecinas avanzan con políticas activas de posicionamiento. Jujuy, por ejemplo, logró instalarse con fuerza a partir de obras e inversiones estratégicas: el complejo Lola Mora, el Tren Solar de la Quebrada, la Ruta del Vino, el turismo de reuniones y la mejora de la infraestructura vial. A eso se suma el crecimiento de su capacidad hotelera y la llegada de cadenas internacionales como Hilton y Meliá.

El contraste es evidente. Incluso dejando de lado el clásico argumento de que "la gente eligió la playa antes que la montaña", los datos de la CAME muestran que, dentro del norte argentino y excluyendo los destinos de sol y mar, Salta tampoco logró posicionarse.

El dato resulta todavía más incómodo cuando se observa que Catamarca, la provincia estadísticamente menos visitada del país, aparece en el informe nacional con un 60% de ocupación, y que Santiago del Estero figura con un 36%, apenas por encima de lo que hoy reconocen los operadores salteños.

La ausencia de Salta en el informe de la CAME no es solo una cuestión estadística. Funciona como un llamado de atención para un sector que históricamente fue uno de los motores económicos y que hoy enfrenta un escenario de fuerte competencia, cambios en los hábitos de consumo turístico y limitaciones macroeconómicas.

Con una infraestructura robusta, una agenda cultural activa y un patrimonio natural y cultural indiscutido, el desafío ya no parece estar en la oferta, sino en la capacidad de atraer, seducir y retener visitantes en un mercado cada vez más exigente. La temporada avanza, pero las señales que deja el balance nacional obligan a repensar, con urgencia, el rumbo del turismo en Salta.

Los índices oficiales en Salta

44% de ocupación promedio anual en la ciudad de Salta (2025).

35% de ocupación actual segun operadores.

49,4% de Tasa Neta de Ocupación provincial (1 al 20 de enero).

57,7% en destinos cercanos la ciudad.

49,3% de ocupación en los principales destinos turísticos de la provincia.

42,2% de ocupación en la ciudad de Salta.

80% de ocupación en Cachi durante el Festival de la Tradición Calchaquí.