Las Fuerzas Armadas de Venezuela exigen que liberen a Maduro

Las Fuerzas Armadas de Venezuela han exigido la liberación inmediata de Nicolás Maduro, tras su captura en una operación militar de Estados Unidos. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en representación de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), calificó el operativo como un "secuestro" y una violación flagrante de la soberanía venezolana.

“Esta acción constituye un atropello contra el pueblo venezolano y su presidente legítimo. Exigimos la liberación de Maduro y su regreso inmediato al país”, declaró Padrino López en una rueda de prensa. Las fuerzas militares también subrayaron su lealtad al presidente Maduro, quien, según ellos, fue elegido de manera "legítima" en unas elecciones democráticas. La respuesta de las FANB subraya la postura del régimen de Caracas, que ve la captura como parte de una estrategia de intervención imperialista por parte de EEUU.

Críticas desde EEUU sobre la legalidad de la operación

Mientras tanto, analistas y políticos estadounidenses han cuestionado la legalidad y las posibles consecuencias de la operación que culminó con la detención de Maduro. Diversos actores políticos en EEUU han expresado sus dudas sobre la legitimidad de la intervención, argumentando que una acción militar en territorio venezolano sin la debida justificación podría tener repercusiones internacionales graves.

Algunos críticos han afirmado que la intervención podría agravar la situación de derechos humanos en Venezuela y crear un precedente peligroso para futuras acciones unilaterales por parte de Washington en América Latina. A esto se suman preocupaciones sobre la desestabilización de la región y el impacto en la relación con otros países latinoamericanos.

Kamala Harris, exvicepresidenta de EEUU, se sumó a las críticas, calificando la operación como “ilegal e imprudente”, y sugiriendo que podría tener efectos contraproducentes, tanto para la paz regional como para las relaciones diplomáticas de EE. UU. con otros países de América Latina.

¿Qué sigue para Maduro?

Tras su captura, Maduro enfrenta graves cargos de narcotráfico y vínculos con organizaciones terroristas, según los informes de las autoridades estadounidenses.

Las autoridades venezolanas, por su parte, siguen exigiendo la liberación inmediata de Maduro, al mismo tiempo que instan a la comunidad internacional a condenar la intervención militar de EEUU y a respetar la soberanía de Venezuela.