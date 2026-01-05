Edmundo González pide la liberación de presos políticos en Venezuela

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó ayer que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro "constituye un paso importante pero no suficiente" y que la "normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas".

A través de un video compartido en su cuenta de X, el señalado ganador de las elecciones presidenciales por parte de la oposición venezolana en julio de 2024 recordó que los presos políticos son "verdaderos rehenes de un sistema de persecución" y pidió que "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano" en los comicios.

Si bien agregó que es "natural que existan sentimientos encontrados", también recalcó la importancia de lo sucedido con la captura de Maduro.

"Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la Justicia", lo que según González Urrutia configura un nuevo escenario político pero no sustituye las "tareas fundamentales que aún tenemos por delante", en referencia a lo que él llama la transición política en el país.

Liberación de civiles y militares

Recalcó la liberación de los "civiles y militares secuestrados por pensar distinto, exigir derechos o cumplir su deber constitucional" como el inicio imprescindible de dicha transición.

Previamente, Edmundo González ya había dicho estar listo para "la gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado reclamó que González Urrutia sea quien ocupe el vacío de poder en Miraflores tras la captura de Maduro al considerarlo el presidente electo, una petición a la que se sumaron países como Panamá, Argentina o Ecuador e incluso el presidente francés, Emmanuel Macron.

En la CELAC

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar sobre el ataque estadounidense a Venezuela terminó este domingo sin consenso, confirmaron a EFE fuentes conocedoras de su desarrollo.

Los participantes en el encuentro no tenían, de acuerdo con estas mismas fuentes, mucha esperanza de que se llegase a una posición común sobre la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, así como sobre el bombardeo de varias instalaciones militares del país.

La CELAC, cuya presidencia pro tempore ostenta Colombia, reúne a todos los estados de Latinoamérica y, por tanto, en ella participan gobiernos que se han expresado de forma diametralmente opuesta sobre la operación militar.

Por un lado, en el campo de la derecha, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; y El Salvador, Nayib Bukele, celebraron la caída de Maduro, a quien tacharon de "narcoterrorista", en línea con el vocabulario usado por el Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Del otro lado, en las filas de la izquierda, los líderes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; y México, Claudia Sheinbaum, condenaron la acción.