Suiza congela las cuentas de Nicolás Maduro tras su detención y busca evitar la fuga de capitales

En una medida sin precedentes, el Gobierno de Suiza, a través de su Consejo Federal, decretó este lunes el bloqueo de los activos financieros de Nicolás Maduro y su círculo cercano en territorio suizo. Esta decisión fue tomada tras la captura del líder chavista el pasado sábado en Caracas, y responde a la necesidad de prevenir una posible fuga de capitales en un momento de inestabilidad y transición política en Venezuela.

La decisión fue fundamentada en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos (FIAA), una normativa diseñada para actuar ante situaciones de cambio abrupto de poder en el ámbito internacional. Según un comunicado oficial emitido por el gobierno suizo, la medida busca evitar que los fondos asociados con el régimen de Maduro sean transferidos al extranjero mientras persisten las tensiones internas en Venezuela.

El gobierno suizo también dejó claro que, si tras las investigaciones se determina que los fondos fueron obtenidos de manera ilícita, Suiza se compromete a devolver los recursos en beneficio del pueblo venezolano. Esta medida cautelar busca asegurar que el patrimonio de Maduro y su círculo cercano no se disuelva en medio de la incertidumbre política.

A pesar de las controversias que rodean la extracción de Maduro por parte de la administración de Donald Trump, Suiza enfatizó que su acción está basada en el derecho internacional y se trata de una medida preventiva y cautelar. De este modo, las futuras autoridades legítimas de Venezuela podrán iniciar los procesos de asistencia judicial recíproca para recuperar estos activos en beneficio del país.

Mientras Maduro espera su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, Suiza reafirmó su compromiso con el derecho internacional y recordó que mantiene sus buenos oficios para facilitar una solución pacífica al conflicto en Venezuela.

Por último, el sistema bancario suizo se encuentra bajo una estricta vigilancia para detectar cualquier movimiento sospechoso relacionado con los activos del régimen venezolano. La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de estos eventos, que podrían tener implicaciones significativas para el futuro de Venezuela y su economía.