Groenlandia y Dinamarca negaron estar cerca de concretar un acuerdo con Estados Unidos

La ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, y el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, señalaron hoy sábado que las negociaciones en curso con Estados Unidos no avanzaron, por lo cual están lejos de lograr un acuerdo.

Al hablar en una conferencia de prensa trilateral con Canadá por la apertura del primer consulado canadiense en Nuuk, la capital groenlandesa, Motzfeldt reconoció que la situación ha mejorado en comparación con su estado hace un mes, citando el establecimiento de una vía diplomática y un diálogo directo con Washington.

Sin embargo, indicó que Groenlandia "aún no está donde queremos estar" en las negociaciones y que "hay un largo camino por recorrer, por lo que es demasiado pronto decir dónde terminaremos".

Groenlandia y su ubicación estratégica en el mapa.

Por su parte, Rasmussen dijo: "hemos dejado muy claro desde el principio que cualquier solución debe respetar nuestras líneas rojas", y añadió que cree que "es posible encontrar una solución que respete nuestras líneas rojas". Sin embargo, Rasmussen se negó a revelar detalles acerca de las negociaciones.

"No conducimos esas negociaciones en un espacio abierto", dijo, y agregó que "han luchado para tenerlas en un salón" donde las partes involucradas puedan hablar entre sí apropiadamente, según pudo averiguar El Tribuno.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, mientras que Copenhague mantiene la autoridad sobre su defensa y política exterior.

Donald Trump no piensa ceder en sus aspiraciones territoriales.

Desde que regresó al cargo en 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteradamente ha expresado su deseo por "obtener" Groenlandia, una acción que ha provocado rechazo a través de Europa. Canadá y Francia abrieron consulados en Nuuk el viernes como gestos de solidaridad con Groenlandia y su población Inuit.