Donald Trump advirtió a Europa: no quiere recurrir a la fuerza pero no cederá en su posición sobre Groenlandia

Durante su participacón en el Foro Económico Mundial, Donald Trump, aseguró que no busca utilizar la fuerza para resolver el caso de Groenlandia pero no piensa resignar su búsqueda de expansión territorial de los Estados Unidos, debido a que se trata de una situación de seguridad nacional. Enunció lo siguente: “Busco iniciar negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos aseguró hoy que “cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo”, a la vez que apuntó contra Europa en un discurso que brindó en el Foro Económico Mundial de Davos.

"Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, expresó en el discurso al que accedió El Tribuno y además dijo: “Veo que en Europa se pensó que la única manera de propiciar el crecimiento era a partir del gasto público, pero esto no es así”. Mencionó esto haciendo alusión al creciente uso del formato de "Estado de Bienestar" que estuvo utilizando Europa y llevó al continente a estancarse en los índices de crecimiento económico, productividad y pérdida de competitividad.

En tanto, el mandatario estadounidense criticó las políticas ambientales impulsadas durante el gobierno de Joe Biden, mientras que también dijo: “Muchos decían que a Estados Unidos le iba a ir mal, pero estoy demostrando que no tenían razón”.

“Es un placer estar de regreso en el hermoso Davos, Suiza, y dirigirse a tantos líderes empresariales respetados, tantos amigos y algunos enemigos”, indicó al enunciar las primeras palabras de su tan esperada alocución.

Sobre Venezuela y la detención de Maduro

En tanto, al hablar acerca del gobierno interino de Venezuela, señaló: “El liderazgo del país ha sido muy bueno. Han sido muy, muy inteligentes”. Destaca la cooperación y la voluntad por resolver la situación, sin buscar un enfrentamiento.

Auditorio lleno: expectante del discurso de Donald Trump.

Además, Trump, señaló que Estados Unidos va a compartir con Venezuela los 50 millones de barriles de petróleo que ha sacado de ese país y dijo: “Venezuela hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

Luego, Trump expresó que “Canadá existe gracias a Estados Unidos” y le envió un mensaje al primer ministro de ese país: “Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas tus declaraciones” en refrencia al discurso pronunciado por el Primer Ministro Carney, momentos antes en el Foro Económico Mundial.

Cabe recordar que días atrás una comitiva canadiense, encabezada por el primer ministro Mark Carney, mantuvo un encuentro con el mandatario chino Xi Jinping, en una señal política leída como un desafío a Estados Unidos y un intento explícito de acercamiento a China.

Por último Trump buscó minimizar la cuestión sobre Groenlandia y mencionó: “Ahora lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo, frío y mal ubicado, que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección global”