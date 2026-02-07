Fin de semana bajo la lluvia en Salta: asistencia, damnificados y un verano complicado

La provincia de Salta está viviendo probablemente uno de los veranos más lluviosos de los últimos tiempos y toda esa agua genera anegaciones, inundaciones y daños en la infraestructura que obligó a activar operativos de emergencia con centros de evacuados en diferentes puntos de su geografía.

En los últimos días el sur provincial recibió un temporal que afectó fundamentalmente El Galpón, Metán y zonas aledañas. Los más de 200 milímetros que cayeron en aproximadamente 3 horas durante la madrugada del viernes superaron ampliamente la media anual para la zona y generaron el desborde de arroyos y canales, y la inundación de prácticamente todo el pueblo.

El Complejo Deportivo Municipal de El Galpón, se transformó en el Centro de Emergencia, donde también se trasladó a los evacuados para brindarles asistencia y desde donde surgen las órdenes para concretar las diferentes tareas que ayudarán a superar la difícil situación por la que atraviesan los vecinos.

Mientras se brindaba asistencia a los afectados, se continuó con otras tareas en paralelo con el objetivo de que las aguas escurran. Así, una de las medidas que se tomó para alivianar la situación fue abrir las compuertas del dique El Tunal, o la que realizaron los trabajadores del 5° Distrito Salta de Vialidad Nacional, que con sus máquinas realizaron tareas para que por las cunetas de la RN 16 el agua se escurriera hacia el río Medina.

Las rutas y la transitabilidad

Las rutas no quedan exentas de sufrir las consecuencias de los desbordes de ríos y arroyos y, pese a que en términos generales soportaron bien los afrontes del agua, se produjeron algunos cortes temporarios y en algunos casos todavía el tránsito está restringido a media calzada.

En el caso de la mencionada RN 16, se realizaron algunas intervenciones para reponer material en las banquinas que se habían visto afectadas luego de que el agua, en el punto crítico de la crecida, pasara por encima de la ruta.

Los viales además trabajaron en las cunetas ayudando a escurrir las aguas y así evitar que siga entrando hacia el pueblo de El Galpón, mientras que los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad recorrieron el tramo para constatar el estado de la calzada y de los puentes y otras estructuras.

Hacia el norte provincial se produjo otra situación producto de las lluvias en el puente del Río Pescado de la RN 50. Las aguas de este río, que se caracteriza por las súbitas crecidas en época estival, produjeron el descalce del estribo sur del puente.

Esta situación, que ya se había producido en otras oportunidades y seguramente demandará otro tipo de intervención de mayor profundidad, comprometió parte de la calzada de rodamiento, motivo por el cual los trabajadores viales y personal de Gendarmería demarcaron el lugar para que se circule un mano a la vez.

Otras de las rutas que demandaron respuesta de los trabajadores viales fueron la 40 y la 51. En el caso de la primera, se produjeron cortes a la altura de Payogasta y Campo Negro cercano a La Poma que la mantuvieron sin circulación en horas de la noche, aunque luego de las tareas de los trabajadores viales apostados en el Campamento de Cachi de la DNV se restituyó la transitabilidad.

Similar situación se dio en la RN 51, que durante la noche vio interrumpido el tránsito con apoyo de las fuerzas de seguridad en los puestos de Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, debido a diferentes cortes que se habían producido por el material en la calzada que se había depositado luego de las lluvias en la zona de montaña.

Luego del despeje, en horas de la tarde del sábado, esta ruta de vital importancia para el turismo y la minería había sido habilitada con precaución por media calzada en diferentes puntos del tramo cercano a Gobernador Solá.