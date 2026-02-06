COBERTURA EXCLUSIVA. Inundación en Metán: más de 200 evacuados en El Galpón tras el desborde del río Juramento

El fuerte temporal que azotó al departamento de Metán dejó un saldo de más de 200 personas damnificadas, la mayoría provenientes del barrio San Francisco, quienes debieron ser evacuadas y trasladadas al Complejo Deportivo Municipal. El Tribuno recorrió el lugar y dialogó con vecinos afectados, que relataron momentos de angustia y pérdidas materiales totales.

La zona del hospital San Francisco Solano tras el temporal. J. Rueda

Según los testimonios recogidos, las intensas lluvias provocaron el desborde del río Juramento durante la madrugada, lo que hizo que el agua ingresara con fuerza a las viviendas. Claudia Chávez, una de las evacuadas, describió la magnitud de la situación: “Llovió, rebalsó el río Juramento, se metió toda el agua adentro. Es impresionante la cantidad de agua que entró. A mí se me mojó todo”, contó con visible conmoción.

Los evacuados se encuentran en el Complejo Deportivo Municipal. Fotos: Javier Rueda

En la misma línea, Mario Argañaráz explicó que el agua anegó por completo su zona: “Lamentablemente está lleno de agua, no se puede ni andar ni adentro ni salir. En la parte donde yo vivo es el que más agua tiene. Hubo un desborde en el río Juramento. Llovió mucho. Casi al amanecer se nos mojó casi todo. En mi casa tenemos dos piezas y se nos llovió todo. Es la primera inundación que veo ahí”, señaló.

Otro de los damnificados, Roberto Díaz, también dio su testimonio a El Tribuno: “Fue una tormenta inmensa. Empezó a llenarse de agua”, recordó al relatar cómo, en cuestión de minutos, el agua superó cualquier previsión.

En el Complejo Deportivo Municipal, los evacuados reciben asistencia mientras esperan que las condiciones mejoren y el nivel del agua descienda. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades locales, en tanto los vecinos reclaman ayuda urgente y soluciones para evitar que este tipo de episodios se repitan.