7 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Sable corvo de San Martín
Elecciones del PJ bonaerense
Anamá Ferreira
Cuba
Río Pescado
Gaza
La China Suárez
Joaquín V. Gonzalez
Liga Profesional de Fútbol
Deportes

Racing vs. Argentinos Juniors EN VIVO: la academia vence al bicho y, por ahora, suma sus primeros puntos

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el estadio Presidente Perón. Se puede ver por TNT Sports. 
Sabado, 07 de febrero de 2026 18:26
Racing y Argentinos Juniors chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el estadio Presidente Perón. Se podrá ver por TNT Sports. 

 

