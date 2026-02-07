Racing vs. Argentinos Juniors EN VIVO: la academia vence al bicho y, por ahora, suma sus primeros puntos

inicia sesión o regístrate.
Racing y Argentinos Juniors chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el estadio Presidente Perón. Se podrá ver por TNT Sports.
