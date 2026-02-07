La “China” Suárez y Benjamín Vicuña celebraron el cumpleaños de Magnolia

Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña celebraron el cumpleaños número ocho de Magnolia con emotivos mensajes en redes sociales.

Antes de la fiesta temática que tendrá lugar en Nordelta, ambos actores compartieron imágenes inéditas y palabras cargadas de afecto que rápidamente despertaron repercusión entre sus seguidores.

La China Suárez fue la primera en publicar, donde en una de las postales, madre e hija aparecen recostadas en la cama, envueltas en sábanas blancas, en una escena íntima y relajada.

Sobre la imagen, la actriz escribió: “Buenas noches con mi cumpleañera amada”, acompañando el mensaje con emojis de corazón y brillo. Más tarde, compartió otra foto de Magnolia sola, sonriendo frente a un fondo floral y sumó una dedicatoria aún más efusiva en la que expresó su dificultad para elegir una sola imagen del festejo.

Por su parte, Vicuña optó por un extenso carrusel de fotos que recorren distintas etapas de la vida de su hija. El actor chileno acompañó las imágenes con un texto profundamente emotivo, en el que reflexionó sobre la paternidad, el amor y la familia.

“Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”, escribió, destacando la capacidad de Magnolia para ampliar los límites del amor y la sensibilidad.