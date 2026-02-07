El PJ bonaerense confirmó a Axel Kicilof como su nuevo presidente y llamó a enfrentar el "ajuste brutal" de Milei

Tras sellar la unidad, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires emitió un documento político en el que oficializó a Axel Kicillof como su nuevo presidente y convocó a construir una "alternativa y esperanza" frente a las políticas de Javier Milei.

El texto define el escenario actual como un contexto de "ajuste brutal, desintegración social y entrega de la soberanía". Ante esto, el peronismo bonaerense se posiciona como el "principal dique de contención" y destaca que el gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser "red y escudo" para sostener la salud, la educación y la obra pública allí donde el Estado nacional "deserta".

Defensa de Cristina y mensaje interno

El comunicado incluye un fuerte respaldo a la ex presidenta, ratificando el "repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner" , calificando el hecho como parte de una ofensiva contra el sistema democrático.

En clave electoral, el documento recuerda la victoria de septiembre pasado como prueba de que "a esta derecha se le puede ganar" y llama a la unidad para transformar la resistencia en una "alternativa política con vocación de futuro". "No alcanza con resistir. El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza", subraya el texto.

La lista oficializada

El documento confirma la distribución de cargos acordada en la cúpula partidaria: