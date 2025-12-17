Gobernadores del PJ denunciaron desfinanciamiento y reclaman obras

Gobernadores del PJ reclamaron ayer la recuperación de un "federalismo inclusivo" y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto en el que cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y anticiparon una agenda parlamentaria común.

El mensaje lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En el texto, los mandatarios sostuvieron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino, y remarcaron que resulta una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social.

Señalaron que, ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias debieron asumir casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, sin que la transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por recursos.

Advirtieron además que, con la actual administración nacional, se sumaron incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que profundizó las desigualdades territoriales.

En ese marco, remarcaron que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos en 1988, la participación provincial en la distribución de recursos cayó del 58% al 42%, y alertaron que nuevas iniciativas oficiales, como la reforma laboral en debate, podrían agravar el desfinanciamiento federal.