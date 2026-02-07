Peligro en la ruta 50: el puente del Río Pescado tiene una fisura y piden circular con precaución

Una fisura detectada en la capa asfáltica del acceso sur al puente sobre el río Pescado obligó a restringir la circulación sobre la Ruta Nacional 50 y a reforzar las medidas de seguridad en la zona. Recomiendan a los conductores extremar la precaución al transitar por el sector.

De acuerdo a lo informado, el inconveniente generó una reducción de calzada y la necesidad de circular a menor velocidad mientras se evalúa el estado del pavimento. La fisura se localiza en uno de los ingresos al puente, un punto clave para quienes se desplazan entre la ciudad de Orán y la zona fronteriza.

La situación ya fue comunicada a Vialidad Nacional, en Pichanal, que se encuentra al tanto del problema y deberá determinar las acciones necesarias para su reparación.

Mientras tanto, en el lugar trabajan efectivos de la Policía de la Provincia y personal de Gendarmería Nacional, quienes ordenan el tránsito y supervisan la circulación, especialmente de los vehículos que se dirigen hacia Bermejo, Los Toldos o en sentido contrario.