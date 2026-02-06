PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
6 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Avión sanitario de Salta
General Mosconi
Pobreza e indigencia
Inseguridad en Salta
Avión sanitario de Salta
General Mosconi
Pobreza e indigencia
Inseguridad en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Kicillof sucedería a Máximo Kirchner en el PJ bonaerense

El peronismo busca evitar una interna al rojo vivo.
Viernes, 06 de febrero de 2026 01:30
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se muestra proclive a la propuesta de Máximo Kirchner de sucederlo como titular del PJ bonaerense, a tres días de la fecha límite para la presentación de las listas.

"Todo se encamina para que Axel Kicillof sea el nuevo titular del PJ bonaerense", señalaron altas fuentes del axelismo.

Si bien la pretensión original del gobernador era que su vice, Verónica Magario, encabezara una lista de unidad para el recambio de autoridades, que se efectivizará el próximo 15 de marzo, finalmente habría aceptado ser él mismo quien reemplace a Kirchner en el partido.

En definitiva, consideran en el entorno de Kicillof, se cumplirá de todos modos la condición que habían puesto en la negociación con el kirchnerismo: que la conducción partidaria "acompañe los lineamientos de la gestión, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas".

Desde La Cámpora, en tanto, indicaron que "lo mejor es que el presidente del PJ sea Axel para terminar con la interna y para darle un cierre definitivo a esta cuestión de que el sector pide que sea alguien de MDF".

"La discusión va a llegar a buen puerto", afirmaron cerca de Máximo Kirchner. El objetivo es evitar una interna descarnada que ponga al rojo vivo las disputas.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD