Monitorean zonas ribereñas de Joaquín V. González por la apertura del dique El Tunal

Por disposición del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, el Comité de Emergencia Climática mantiene un monitoreo permanente en las zonas ribereñas de Joaquín V. González ante la apertura controlada de las compuertas del dique El Tunal.

De manera preventiva, el mandatario provincial dispuso el envío de profesionales del Comité para recorrer los sectores que podrían verse afectados por eventuales desbordes del río Juramento. En ese marco, equipos técnicos trabajan en el lugar y realizan un seguimiento del comportamiento del curso de agua tras la maniobra realizada este lunes.

En territorio se encuentran los ministros de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y de Desarrollo Social, Mario Mimessi, junto al intendente de Joaquín V. González, Juan Domingo Aguirre. Las autoridades relevan las zonas ribereñas que podrían resultar impactadas por el aumento del caudal y coordinan acciones con los distintos organismos.

Asimismo, junto a personal de Defensa Civil y de la Policía de Salta, se recorren sectores estratégicos de El Algarrobal y áreas aledañas para analizar la situación en terreno y fortalecer el monitoreo preventivo.

En paralelo, efectivos policiales de distintas áreas, profesionales de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y equipos municipales realizan relevamientos en las zonas ribereñas con el objetivo de brindar información clara y oportuna a la comunidad.

Desde el Gobierno provincial se informó que se cuenta con protocolos de acción y equipos multidisciplinarios de asistencia integral para actuar de forma inmediata ante una posible emergencia, priorizando la seguridad de los vecinos y la prevención de riesgos.