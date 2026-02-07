Alerta preventiva en Joaquín V. González por la apertura gradual del dique El Tunal

La Municipalidad de Joaquín V. González informó que comenzó la apertura paulatina y controlada del dique El Tunal debido al importante volumen de agua acumulado en el reservorio y a la intensidad de las precipitaciones registradas en la región durante las últimas horas.

Por otra parte, desde AES Argentina confirmaron que por motivo de las fuertes precipitaciones, en la Central Hidroeléctrica El Tunal se está trabajando con un caudal de 70 m³/s descargándose por el vertedero, y el resto del agua ingresa a la central y se turbina para generación de energía eléctrica.

Según se comunicó oficialmente, la medida forma parte de un procedimiento preventivo y monitoreado. Una imagen satelital permitió estimar cómo podría impactar la creciente en los sectores ribereños del municipio. Si bien la situación se encuentra bajo control, se instó a los vecinos a mantenerse atentos ante el aumento sostenido del caudal que se produciría en las próximas horas.

La última vez que fue necesario abrir el vertedero por una crecida fue en 2020, aunque fue de menor magnitud a la actual. De acuerdo con las estimaciones técnicas, este tipo de evento tendría una recurrencia del orden de 100 años.

Por la evolución del nivel del embalse y de los caudales de ingreso, todo indica que el pico de la crecida se registró entre las 04:00 y las 06:00. Desde entonces, el nivel continúa en aumento pero a un ritmo más lento: pasó de 10 cm por hora a 6 cm por hora, lo que se considera una señal favorable. Estimamos que el embalse alcanzará aproximadamente 475,75 msnm después del mediodía.

Afortunadamente, no hay lluvias pronosticadas para las próximas 48 horas. De todas formas continuamos monitoreando los modelos meteorológicos junto con especialistas, mientras trabajamos de manera coordinada con Defensa Civil de Salta y la ORSEP.

Foto: AES.

Las autoridades municipales trabajan de manera coordinada con otros organismos en un plan de alerta para prevenir complicaciones. En ese marco, se dio a conocer el esquema de erogación de agua previsto para la mañana:

8:30: 75 m³/seg

8:45: 100 m³/seg

9:00: 125 m³/seg

9:15: 150 m³/seg

9:30: 175 m³/seg

9:45: 200 m³/seg

10:00: 250 m³/seg

Desde el municipio recomendaron a la población evitar acercarse a las zonas cercanas al río, no cruzar a nado, no bañarse, no pescar y abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda poner en riesgo la vida.

Ante cualquier emergencia, solicitaron comunicarse de inmediato al 911.