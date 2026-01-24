Groenlandia se pone en alerta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que existe un "marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia". La declaración causó sorpresa tras varios días de crecientes tensiones, que culminaron con la amenaza del mandatario de imponer sanciones económicas a ocho estrechos aliados de Estados Unidos que se opusieron a sus planes de anexarse el territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Trump también había amenazado con de usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia.

Trump ha intentado comprar Groenlandia a Dinamarca desde su primer mandato; y no es el único presidente estadounidense que lo ha intentado.

Además de la ubicación estratégica de Groenlandia, Estados Unidos ha mencionado las vastas reservas de minerales de tierras raras de la isla -parte de ellas sin explotar- cruciales para fabricar dispositivos como teléfonos móviles y los vehículos eléctricos.

Trump no ha especificado que Estados Unidos esté interesado en las riquezas de Groenlandia, sino que el control estadounidense sobre la isla "beneficia a todos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y los minerales".

El anuncio de Trump ha suscitado preocupación en Groenlandia, ya que las negociaciones sobre su futuro se estaban llevando a cabo en su ausencia. La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, declaró que su gobierno no le había pedido a Rutte que negociara en su nombre, sino que transmitiera "las líneas rojas directamente al presidente Trump".

¿Trump hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales Truth Social este miércoles, tras las conversaciones multilaterales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. "Sobre la base de una reunión muy productiva que he tenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia", afirmó.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que los su país puede negociar "todo lo político: seguridad, inversiones, economía". "Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Se me ha informado de que tampoco ha sido así".

El periódico The New York Times indicó, citando a funcionarios anónimos, que una de las ideas planteadas sería que Dinamarca cediera soberanía sobre pequeñas zonas de Groenlandia, donde Estados Unidos construiría bases militares. Al argumentar a favor de tomar el control de Groenlandia, Trump ha mencionado la amenaza de buques chinos y rusos alrededor de la isla, aunque Dinamarca afirma que "hoy" no existe amenaza alguna.

En este punto, los aliados de la OTAN han tratado de tranquilizar a Estados Unidos asegurando que reforzarán la seguridad en el Ártico, y Mark Rutte declaró que el acuerdo marco también requeriría esta contribución. Una de las ideas que Reino Unido ha estado impulsando es la creación de un "Centinela Ártico", expuso el jueves la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, que sería "muy similar al enfoque que la OTAN ha adoptado con el Centinela Báltico", una misión destinada a aumentar la vigilancia en el mar Báltico.

Estados Unidos ha mantenido presencia militar en Groenlandia desde después de la Segunda Guerra Mundial. Según un acuerdo de 1951 con Dinamarca, Estados Unidos puede desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia. El país norteamericano ya cuenta con más de 100 militares permanentemente estacionados en su base de Pituffik, en el extremo noroeste del territorio.

Estados Unidos posee bases militares en muchos países, entre ellos Alemania, pero estas no constituyen territorio soberano.

Pero en este caso se trata de un acuerdo de arrendamiento, y Trump ha insistido en que un acuerdo similar sobre Groenlandia no es suficiente. "Los países deben tener la propiedad y lo que se defiende es la propiedad, no los arrendamientos. Y tendremos que defender Groenlandia", dijo hace dos semanas.