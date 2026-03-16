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VIDEO. Rivadavia bajo el agua: un grupo de chanchitos lucha por sobrevivir tras la inundación

Las inundaciones provocadas por la crecida del río Bermejo en el departamento Rivadavia dejan postales impactantes. En medio del desastre, un video refleja la desesperada lucha de animales de corral por mantenerse con vida.
Lunes, 16 de marzo de 2026 23:05

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Las escenas de devastación se multiplican en el departamento Rivadavia tras los desbordes y la crecida del río Bermejo. Caminos anegados, parajes aislados y familias en situación crítica forman parte de un panorama que se agrava con el paso de las horas.

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En este contexto, un video al que accedió El Tribuno expone con crudeza el impacto de las inundaciones también en los animales.

En un establecimiento rural ubicado sobre la ruta provincial 13, una familia de chanchitos intenta sobrevivir cruzando una laguna formada por el avance del agua. Detrás de la escena, se puede observar la escuela del paraje Agua Muerta, rodeada por la inundación.

 

Los pequeños animales avanzan como pueden, emitiendo chillidos desesperados, en una imagen que conmueve y refleja la magnitud de la emergencia.

No se trata de un hecho aislado: en distintos parajes cercanos a Rivadavia Banda Sur, numerosos animales de corral también padecen las consecuencias de un fenómeno que golpea tanto a la población como a su principal fuente de subsistencia.

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