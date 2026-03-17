Crisis laboral: Advierten por el endeudamiento de las familias

El contador Juan Pablo López López advirtió que la economía atraviesa un escenario complejo para las familias y los trabajadores, marcado por un fuerte endeudamiento de los hogares, caída del consumo y una actividad económica que no logra recuperarse en los sectores que generan empleo.

En diálogo con Radio Salta, el profesional señaló que muchas familias recurren cada vez más al crédito para afrontar gastos básicos. "Las familias se están endeudando con las tarjetas de crédito para poder subsistir en el día a día, para poder comer. Se aprovecha al máximo la cantidad de cuotas", dijo.

Según indicó, los datos financieros reflejan un deterioro creciente en la situación económica de los hogares."Las familias tienen una situación acuciante respecto de la deuda bancaria. También lo tenemos que ver acá en Salta Capital, la doctora Victoria Coraita, la jueza de concursos y quiebras, ha planteado que hubo un incremento sustancial de las quiebras por parte de personas físicas", sostuvo.

El especialista también advirtió que el problema se agrava porque los sectores que más empleo generan no muestran señales de recuperación. "La economía lamentablemente se está motorizando solamente por dos sectores que tienen que ver con el agro, con la energía y con la minería, pero el resto de la economía no arranca, en todo caso está en retroceso", aseguró.

En ese sentido, remarcó la importancia de la industria para el mercado laboral. "La industria es la que genera la mayor cantidad de empleos más tecnificados y mejores pagados", afirmó.

López López explicó que, pese a algunos indicadores macroeconómicos, la realidad cotidiana de la población sigue siendo complicada. "Este 2,9% que se viene repitiendo desde enero refleja justamente una situación acuciante para el consumo fundamentalmente. Hay un incremento de la inflación pero eso refleja un mayor dinamismo de parte del consumo sino todo lo contrario, se está retrayendo", indicó.

También señaló que parte de la inflación actual está vinculada a la suba de tarifas. "Este índice se va de alguna manera motorizando fundamentalmente por precios que tienen dados por parte del Estado nacional con la quita de subsidios. Lo que más se ha incrementado en ese sentido ha sido justamente el rubro de vivienda, agua y electricidad", afirmó.