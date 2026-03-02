Durand detalló las obras viales, plazas y el proyecto hídrico estructural para la ciudad

El intendente Emiliano Durand detalló el paquete de obras públicas que el municipio pondrá en marcha este año y aseguró que la inversión se sostendrá mayoritariamente con recursos propios, durante el encuentro de esta mañana con Radio Salta. Según precisó, nueve de cada diez pesos destinados a infraestructura provienen de la recaudación municipal y vuelven a la ciudad en forma de obras.

Uno de los ejes centrales será la intervención integral en la colectora de avenida Bolivia, una de las arterias más transitadas de la zona norte. El proyecto contempla la reconstrucción completa de la calzada, nueva iluminación, rotondas de acceso a barrios y mejoras en la conectividad. Barrios como Pereyra Rosas, Parque General Belgrano, Ciudad del Milagro y Juan Manuel de Rosas se verán beneficiados con accesos más seguros y ordenados, ya que actualmente el cruce sin rotondas genera situaciones de riesgo y congestión.

La obra también incluirá nuevos espacios verdes y parques en la zona de Castañares, siguiendo el modelo de recuperación urbana aplicado en plaza Alvarado. El objetivo, explicó el intendente, es combinar infraestructura vial con espacios públicos que promuevan la integración barrial.

En paralelo, el municipio avanzará con la segunda etapa del Plan Vial Zona Sur. Allí se trabajará sobre las colectoras de avenida Excombatientes, con nueva carpeta asfáltica, iluminación LED y mejoras en los accesos a los barrios. Además, se construirá la rotonda de avenida del Carnaval en avenida Banchik, un punto que hoy carece de un ingreso ordenado y genera complicaciones en horas pico.

Otra intervención estratégica será la transformación del ingreso histórico a la ciudad por avenida Asunción, desde el autódromo hasta la terminal. Se prevé la construcción de una rotonda de acceso al cerro San Bernardo para evitar que los conductores deban llegar hasta la rotonda de los Gauchos, y una nueva conexión por Boedo que permitirá descongestionar el acceso a la terminal y generar un vínculo más directo con el hospital San Bernardo y la zona de Leandro N. Alem. La obra apunta a mejorar la conectividad y reducir embudos de tránsito en uno de los sectores más críticos.

En materia de espacios públicos, el municipio confirmó la recuperación de plazas históricas como plaza Evita y plaza Gurruchaga, que serán remodeladas integralmente. La experiencia en otras plazas ya intervenidas, como la de los Deportes en Tres Cerritos, mostró un aumento significativo en la concurrencia de familias, lo que refuerza la apuesta por el espacio público como punto de encuentro comunitario.

Un capítulo destacado será el plan de iluminación. Este año se instalarán 17.000 nuevas luminarias LED, ampliando el proceso de modernización iniciado el año pasado. La meta es mejorar la seguridad, reducir el consumo energético y optimizar el mantenimiento del sistema de alumbrado.

Durand también abordó uno de los desafíos estructurales de la capital: las inundaciones. Explicó que la ciudad, al estar emplazada en un valle atravesado históricamente por canales naturales, perdió capacidad de absorción de agua debido al crecimiento urbano y la impermeabilización del suelo. El plan hídrico proyectado contempla obras de canalización e infraestructura para derivar el agua hacia los ríos, pero demandaría una inversión cercana a los 700 mil millones de pesos, equivalente a dos presupuestos municipales.

El intendente señaló que el municipio no puede afrontar en soledad ese proyecto y pidió acompañamiento nacional para concretarlo. Sostuvo que se trata de una obra estructural que ningún privado ejecutará y que es clave para mejorar la calidad de vida de los vecinos en épocas de lluvias intensas.

En paralelo al plan de obras, el jefe comunal ratificó la política de impulso al empleo mediante la apertura de nuevas fábricas municipales y la creación de escuelas de formación técnica, como la futura escuela municipal de minería y la escuela de mecánica de motos, automóviles y maquinaria pesada. Estas iniciativas buscan acompañar el crecimiento proyectado del sector minero y generar oportunidades laborales con certificación formal para los salteños.

El mensaje del Ejecutivo municipal combina infraestructura urbana, recuperación de espacios públicos, modernización tecnológica e impulso a la formación laboral, en un escenario donde la inversión nacional en obra pública se redujo y el municipio apuesta a sostener el ritmo con recursos propios y articulación con el sector privado.