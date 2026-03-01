PUBLICIDAD

1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Salta

VIDEO. El Concejo Deliberante abrió el período de sesiones ordinarias con el mensaje de Emiliano Durand

La ceremonia comenzó a las 7.13 en el recinto “Gobernador Miguel Ragone”.
Domingo, 01 de marzo de 2026 06:38
Apertura de sesiones ordinarias. Fotografía: Pablo Yapura
Este domingo 1º de marzo, a las 7.13 de la mañana, dio inicio la Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante correspondiente al ejercicio 2026. El acto se desarrolló en el recinto deliberativo “Gobernador Miguel Ragone”, donde el intendente Emiliano Durand brindó su mensaje anual ante los ediles y la comunidad.

Durante su discurso, el jefe comunal expuso un balance de las acciones ejecutadas durante el último año y detallará los principales lineamientos y proyectos previstos para 2026 en las distintas áreas municipales.

La convocatoria fue realizada mediante Resolución de Presidencia Nº 12/26, en cumplimiento del artículo 16 de la Carta Municipal (Ley Nº 6534) y del artículo 20 de la Resolución Nº 374/10 del Reglamento Interno, que establecen que el período ordinario de sesiones debe iniciarse el 1º de marzo de cada año.

El acto protocolar comenzó con la recepción del intendente, seguida por la lectura de la nómina de autoridades presentes. Posteriormente se izaron las banderas nacional y provincial y se entonó el Himno Nacional Argentino. Desde la Secretaría Legislativa se dará lectura a la resolución de convocatoria y, finalmente, se escucharon las palabras del mandatario municipal.

Concluido el mensaje, se dispuso un cuarto intermedio para despedir al intendente y a las autoridades presentes. 

