Madile llamó a consolidar a Salta como eje del norte con trabajo y obras estructurales

El presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, Darío Madile, tras la apertura del período de sesiones ordinarias, sostuvo que la capital tiene “una oportunidad histórica de consolidarse como ese eje central de lo que va a ser el norte del país”, al referirse al rumbo planteado por el intendente en la apertura de sesiones ordinarias.

Madile remarcó que el trabajo y la seguridad deben ser los pilares de la agenda pública. En ese sentido, consideró fundamental promover la cultura del esfuerzo y el emprendedurismo como motores del crecimiento. “Es fundamental el trabajo, la búsqueda, el emprendedurismo y entender que ese es el camino y no el asistencialismo”, expresó, al tiempo que afirmó que el Concejo Deliberante debe estar “a la altura de las circunstancias” para acompañar esas políticas.

En relación a la inseguridad, el titular del cuerpo legislativo señaló que se trata de un desafío que requiere un abordaje conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Es un trabajo que tenemos que encarar todos los que tenemos una responsabilidad, conjuntamente con el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional y el Gobierno Municipal en lo que hace a la infraestructura”, indicó, y aseguró que es uno de los puntos más importantes a tratar.

Madile también respaldó el llamado del intendente a los dirigentes con vínculos en Nación para gestionar recursos. “No solo hay que quedarse en videítos de TikTok y hacer denuncias masivas, sino también gestionar. Todos aquellos que tenemos una responsabilidad política tenemos que apuntar a cómo mejoramos nuestra ciudad”, manifestó.

En ese marco, destacó la necesidad de avanzar con las obras hídricas, cuyo costo estimado superaría los 700 mil millones de pesos, con el objetivo de evitar nuevas inundaciones en la ciudad. Consideró que es clave que los representantes locales articulen con el Gobierno Nacional para conseguir financiamiento.

Finalmente, mencionó otras iniciativas anunciadas, como el plan de veredas y cordón cuneta, que definió como la base para futuras pavimentaciones en distintos barrios, la continuidad del Plan Vial Zona Sur y la construcción de escuelas y fábricas municipales, pensadas para fortalecer la capacitación y la generación de empleo en la capital salteña.