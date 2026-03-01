Durand marcó las prioridades de su gestión: "trabajo, seguridad, infraestructura y orden para una ciudad que no puede esperar"

En el inicio del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Salta, el intendente Emiliano Durand trazó un diagnóstico directo sobre la situación que atraviesa la ciudad y marcó el rumbo de su gestión: trabajo, seguridad y obras como ejes centrales.

“Hace dos años asumimos esta responsabilidad. Con decisiones difíciles por tomar. Frente a un contexto nacional en el que se cortó la obra pública y bajó la coparticipación, las provincias y los municipios quedamos solos frente a demandas más grandes y menos recursos”, expresó ante los ediles.

El jefe comunal sostuvo que no eligieron el contexto económico, pero sí la forma de enfrentarlo. “No elegimos el contexto para gobernar, pero elegimos estar al lado de los vecinos y transformar los problemas en oportunidades”, afirmó.

Durand repasó las medidas adoptadas para ordenar la administración municipal. “Ordenamos las cuentas, achicamos la planta política y terminamos con los malgastos”, señaló. En ese marco, destacó el avance del plan de obras: “Iniciamos un programa de calles profundo. Abrimos 233 frentes de obra en 2025. El 78% de esas obras se hicieron en los barrios y 9 de cada 10 pesos salieron de recursos municipales”.

Según remarcó, la decisión fue clara, “cuidamos la plata y la usamos donde hace falta”. También hizo hincapié en la recuperación de espacios públicos. “Sumamos plazas y recuperamos espacios verdes, espacios seguros para que la familia disfrute sin miedo”, indicó.

Uno de los puntos fuertes del discurso fue el plan de iluminación. “Es el plan de iluminación más grande de la historia de la ciudad. Al final de nuestra gestión, Salta contará con 45.000 luminarias LED. Un espacio iluminado es un lugar que le ganamos a la delincuencia. Es seguridad para todos”, afirmó. Como ejemplos mencionó la plaza Alvarado y la Plaza de los Deportes. “Iluminar es prevenir y cuidar lo que es de todos”, subrayó.

En materia de orden urbano, Durand fue contundente. “Nos hicimos cargo de problemas que venían de años. No podemos permitir que el espacio público sea tierra de nadie. Banco al que quiere trabajar, pero no a costa del otro. No puede ser que el que respeta las reglas sea siempre el que pierde”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que en dos años recuperaron más de 30.000 metros cuadrados que estaban tomados.

“Para convivir y progresar tiene que haber orden. Ordenar no es perseguir, es cuidar”, planteó. Además, recordó que presentó un proyecto de ley para endurecer la regulación sobre los denominados trapitos. “El Senado ya le dio media sanción, ahora le toca a Diputados. Cuando un vecino tiene miedo, el Estado tiene que actuar, poner la cara y tomar decisiones. En seguridad no hay excusas, los vecinos necesitan soluciones ahora”, afirmó.

El intendente también dedicó un tramo importante a la situación social y laboral. “Yo no vine solo a administrar el Estado, vine a hacerme cargo de los problemas de los vecinos. Hoy no alcanza con tener la ciudad ordenada cuando muchas familias la están pasando mal”, dijo.

En ese contexto, marcó diferencias con políticas asistenciales. “No creo en el asistencialismo que deja todo como está. Creo en crear herramientas para generar oportunidades de trabajo”, expresó. Como ejemplo mencionó la Escuela de Emprendedores y los oficios que responden a la demanda local.

Anunció que en los próximos días se inaugurará en el SUM de Solidaridad la primera escuela de mecánica de motos. Además, adelantó que en el primer semestre del año se pondrá en marcha la primera Escuela Municipal de Minería. “La minería genera más de 6.000 empleos directos en la ciudad. Por eso vamos a estar preparados. Para que los puestos de trabajo que van a seguir creciendo queden en Salta y para los salteños”, sostuvo.

“El objetivo es acompañar y dar oportunidades”, concluyó, al cerrar un mensaje atravesado por el llamado al orden, la seguridad y el impulso al empleo como pilares de su gestión.

"Destinaremos más de 100 millones de pesos para nueva infraestructura, sobre todo en conectividad y seguridad vial", detalló. El intendente capitalino, también señaló como prioritario al plan hídrico, que tiene como objetivo que la gente deje de inundarse.