Orden, seguridad y fondos nacionales para un plan hídrico: los puntos claves del discurso de Emiliano Durand

En su mensaje ante el Concejo Deliberante, el intendente Emiliano Durand trazó un balance de sus dos primeros años de gestión, marcado por el orden fiscal, la recuperación del espacio público y el reclamo de mayores recursos para afrontar obras estructurales.

Contexto nacional y ajuste municipal

Durand puso el foco en el escenario económico nacional. “Cayó la coparticipación, se cortó la obra pública nacional y la recesión golpeó fuerte al sector productivo”, señaló, y remarcó que municipios y provincias quedaron “solos frente a demandas cada vez más grandes y con menos recursos”.

En ese contexto, defendió las primeras decisiones de su gestión: “Achicamos la planta política, eliminamos gastos innecesarios y terminamos con el despilfarro de los recursos”. Según detalló, ese ordenamiento permitió intervenir más de 4.300 cuadras en dos años y sostuvo que “9 de cada 10 pesos invertidos salieron de los recursos municipales”.

Foto: Pablo Yapura

De cara a 2026, anunció “una inversión en obra pública sin precedentes”, con más de 100 mil millones de pesos destinados a infraestructura urbana.

Orden, iluminación y ‘trapitos’

Uno de los ejes más fuertes del discurso fue el orden en el espacio público. El intendente aseguró que se ejecuta “el plan de iluminación más importante de la historia de la ciudad” y que al finalizar su mandato Salta tendrá más de 45 mil luminarias LED, superando el 65% del alumbrado público.

Foto: Pablo Yapura

En un tono más político, afirmó: “No puede ser que el que cumple las reglas siempre sea el que pierde”. Y agregó: “Ordenar no es perseguir. Ordenar es cuidar”. En esa línea, defendió el proyecto para endurecer las penas contra los denominados “trapitos” y pidió a los legisladores acompañar la iniciativa, al sostener que hay vecinos “rehenes de personas violentas que se sienten impunes”.

Trabajo y formación como eje político

Durand planteó que la gestión no puede limitarse a obras. “¿Alcanza con ordenar la ciudad y hacer obras si hay vecinos que no llegan a fin de mes? Para mí, no alcanza”, expresó.

Destacó la Escuela de Emprendedores, donde -según afirmó- ya se formaron más de 140 mil alumnos, y la creación de la Fábrica Municipal de Oficios, por donde pasaron cerca de 17 mil salteños. También anunció la apertura de una Escuela Municipal de Mecánica y la puesta en marcha de una Escuela de Minería.

Foto: Pablo Yapura

En articulación con el sector privado, remarcó el programa “+ Trabajo, - Impuestos”, que permitió que 270 personas accedan a un empleo. “La fórmula es sencilla: cuando el privado crece, la ciudad también”, sostuvo.

El límite estructural: el plan hídrico

El momento más directo del discurso llegó al abordar el plan hídrico para evitar inundaciones. “Sabemos cómo hacerlo. El proyecto está. La decisión también. Lo que falta es el financiamiento”, afirmó.

La inversión estimada supera los 700 mil millones de pesos, lo que equivale a más de dos presupuestos anuales del municipio. En ese punto, interpeló a concejales vinculados al Gobierno nacional para que gestionen los recursos necesarios.