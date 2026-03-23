Presentaron el libro "Habitar/ pensar las fronteras", de Zulma Palermo

En el Museo Histórico de la UNSa, Buenos Aires 177, hubo una reunión el viernes pasado. Las docentes e investigadoras Irene López y Betina Campuzano y el escritor y realizador Carlos Müller conversaron con Zulma Palermo, una de las voces más respetadas y queridas en la vida cultural de la región.

Un público heterogéneo -músicos, realizadores audiovisuales, artistas visuales, teatristas, escritores, antropólogos, historiadores, docentes e investigadores de distintas áreas- participó en el hablar sobre "Habitar/ pensar las fronteras. Un horizonte de futuro", libro de la profesora emérita de la UNSa, publicado por BTU y el ICSOH - Conicet.

Preguntas

Zulma Palermo se pregunta en el prólogo "si pudieran ser de interés" las reflexiones y experiencias reunidas, cuestiones -escribe- que "arraigadas en el campo literario se desplazan al de las políticas culturales". Y lo son. Rosanna Caramella, responsable del proyecto editorial BTU, en las intervenciones posteriores recordó esa duda que la investigadora salteña le planteó cuando le entregó los escritos. Y su lectura y respuesta. La heterogeneidad mencionada también respondía.

Ocurre que ese "desplazamiento" es permanente en el trabajo de esta formadora de pensamientos y de personas. Y ese habitar/ pensar es constante en el desarrollo de sus inquietudes. Y punto de partida para muchas preguntas compartidas que posibilitan horizontes, y siempre situadas en el presente y la memoria de estos lugares. Algo que en el senti-pensar de Palermo es habitual.

Palabras como lugarización, utopías, Tawantinsuyo, saber, comunalidad y, por supuesto, fronteras y horizontes tienen la pretensión de dar nombre a realidades muy concretas, para decirlas y posibilitar -diciéndolas- que habitemos de una buena vez y en paz nuestros territorios. Eso se desprende de la lectura. Y en la charla apuntaron esas recurrencias, agregando el Pachakuty (el vuelco, se tradujo del quechua) y ciertas genealogías con las que el pensamiento y acción de la salteña dialoga. Los peruanos José Mariátegui, Antonio Cornejo Polar y, por supuesto, Aníbal Quijano, entre muchos otros, fueron nombrados. Y también escrituras otras.

"Hacer crítico"

La experiencia de Laureano Segovia, referente de las poblaciones aborígenes de esos lugares, el trabajo de Müller, de antropólogos, entre ellos Juan Martín Leguizamón, en esas fronteras habitadas/ pensadas también aparecieron el viernes en ese espacio del centro salteño, ya que están en el libro.

"Inicié este recorrido buscando explicitar mi lugar en el terreno e intentando ocuparlo con los instrumentos que esa misma academia me ha brindado en beneficio de una des/ decolonialidad del hacer crítico-reflexivo", escribe Palermo, cerrando el primer apartado de "Re-configuraciones". Y eso estuvo en la conversación. "Territorialidades", dijo en algún momento Zulma, y agregó que no se trataba solo de espacios sino también de sus habitantes y memorias. La sabiduría es una construcción colectiva, en comunidad y diálogo; el conocimiento es un acopio individual, parafraseo lo que dijo la profesora a propósito de las responsabilidades en/ desde esa academia.

"Más allá de la letra"

El cine y el relato necesario que construye "más allá de la letra" también fueron mencionados. Daniela Seggiaro y su producción en el Chaco salteño (que está en el libro, junto con "Tewok", de Ricardo Bima y Müller, "Las almas", de Laura Basombrío, y trabajos de Alejandro Arroz) y la experiencia muy fresca de ver "Nuestra tierra", documental de Lucrecia Martel que actualmente está en salas locales, aparecieron naturalmente en la charla. Y la sugerencia a la investigadora de agregar una addenda con esa película.

Zulma propone -en sus publicaciones y en sus palabras dichas en reuniones (pasó el viernes)- que los investigadores, los creadores -citó a Martel a propósito de sus palabras a los realizadores audiovisuales- salgan a la calle, conversen, construyan en comunalidad.

"He querido transmitirles las vivencias-saberes que se han ido tramando en mis días, en la convicción de que, a medida que nuestras sociedades vayan tomando conciencia de sí mismas, puedan intensificarse las posibilidades de expresar lo que en verdad somos...", escribe en el cierre del libro.

______

"Habitar/ pensar las fronteras. Un horizonte de futuro", de Zulma Pelrmo, está disponible en Ediciones BTU