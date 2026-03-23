VIDEO. “De milagro no nos matamos, el colectivo casi vuelca": el desesperado pedido de la delegación salteña varada en Chile

La delegación salteña que se encuentra varada en Iquique, Chile, tras ser abandonada por la empresa de transporte "Del Norte Soy", vive horas de angustias y desesperación, no solo por lo vivido durante el viaje, sino por la falta de respuestas y por no contar con los recursos para regresar a Salta.

El testimonio de los padres que integran la delegación permite dimensionar el nivel de riesgo que atravesaron durante el viaje. Lejos de tratarse solo de una falla mecánica del colectivo que los transportaba, el episodio estuvo a punto de convertirse en una tragedia en plena cordillera.

Según relató una madre a El Tribuno, los primeros problemas aparecieron a la altura de Purmamarca, cuando el colectivo se detuvo por una aparente falla en la bomba de combustible. Si bien el inconveniente habría sido reparado de manera provisoria, el vehículo continuó el viaje en condiciones precarias.

"Empezó a tomar velocidad, casi vuelca"

La situación se volvió crítica al cruzar la frontera. Durante el descenso por la zona de Atacama, el colectivo perdió estabilidad y estuvo al borde de protagonizar una tragedia. “Empezó a tomar velocidad, casi vuelca. De milagro no nos hemos matado”, expresó la mujer, aún conmocionada por lo vivido.

El drama no terminó allí. El micro quedó completamente fuera de servicio en plena ruta, a más de 3.700 metros de altura, con temperaturas extremas y sin posibilidades de asistencia inmediata. Con menores de entre 7 y 18 años a bordo, el contingente permaneció varias horas sin comida ni bebida, expuesto al frío del desierto.

Ante la falta de respuestas de la empresa de transporte, fueron los propios padres quienes debieron organizar el rescate. A través de gestiones particulares, lograron contratar varias Traffics para trasladar a los chicos hasta una estación de servicio en Atacama. “Si nos quedábamos media hora más, no la contábamos”, advirtieron lugareños, en referencia a las condiciones climáticas del lugar.

"Nos dejaron botados acá"

Ya en Chile, el grupo hizo un nuevo esfuerzo económico para poder llegar a destino y cumplir con el compromiso deportivo. Sin embargo, la situación volvió a agravarse al momento del regreso. El dueño de la empresa, que inicialmente se había comprometido a enviar otro colectivo, finalmente informó que no podía afrontar los costos.

Actualmente, la delegación permanece en Iquique, alojada gracias a la asistencia del club organizador, pero sin recursos para regresar a Salta. Según indicaron, el costo del traslado seguro asciende a unos 9 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar para las familias. El grupo ya había abonado 7 millones de pesos para este viaje, más el traslado adicional desde la cordillera.

“Literalmente nos dejaron botados en Chile con menores de edad”, denunció la madre, reflejando la angustia de un grupo que, lejos de su hogar, busca una solución urgente para poder volver.