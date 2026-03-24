VIDEO. El Gobierno de Javier Milei acusó al kirchnerismo de instalar un “relato” sobre la dictadura e insiste con hablar de “memoria completa”

El Gobierno de Javier Milei volvió a instalar el debate sobre la memoria histórica en la Argentina al difundir un extenso video oficial por el 50 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, en el que acusa al kirchnerismo de haber impuesto un “relato” sobre la dictadura.

La pieza audiovisual, titulada “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, sostiene que desde 2003 se desarrolló una política que utilizó recursos públicos para construir una “visión sesgada y revanchista” del pasado, lo que —según el mensaje oficial— dejó fuera otras voces y experiencias.

En ese sentido, el video plantea que “cuando la historia se presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”, reforzando la idea de que es necesario avanzar hacia una “memoria completa”.

El material, que dura más de una hora, fue publicado en las cuentas oficiales de Casa Rosada y se centra en dos testimonios: el de Miriam Fernández, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, y el de Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado por el ERP en los años 70.

Ambos relatos apuntan a reforzar el enfoque del Gobierno, que busca equiparar la violencia ejercida por el Estado durante la dictadura con la de las organizaciones guerrilleras. En ese marco, se sostiene que hubo “víctimas que fueron ignoradas, marginadas y silenciadas”.

El video también califica las políticas de derechos humanos de las últimas décadas como un “fatal experimento narrativo” y afirma que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión “integral y respetuosa” de lo ocurrido.

La difusión del material generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y en redes sociales, donde se reavivó la discusión sobre el enfoque oficial en torno a la dictadura, en una fecha especialmente sensible para la sociedad argentina.

De esta manera, el Gobierno reafirma su postura de impulsar una revisión del relato histórico predominante y pone en el centro del debate el concepto de “memoria completa”, una consigna que ya había sido anticipada en los días previos.