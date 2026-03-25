Indígenas desocupados tomaron la Municipalidad de Morillo

Trabajadores desocupados de las comunidades indígenas de Coronel Juan Solá, más conocida como Morillo, tomaron el edificio municipal por los recortes que, según denuncian, lleva a cabo el flamante intendente Ariel Arias.

Al menos 27 referentes de las comunidades de la zona llegaron a las 6 de esta mañana al edificio ubicado en la esquina de las avenidas San Martín y General Belgrano y lo coparon.

El reclamo: que devuelvan los cupos de trabajo que el municipio tiene terciarizado desde hace más de 3 gestiones atrás. La comuna, desde hace muchos años, le pagaba a los integrantes de las comunidades para realizar el trabajo de mantenimiento de espacios públicos y limpieza. El grave problema es que los montos no se actualizaron y con el nuevo intendente hubo recortes en la cantidad de cupos.

El monto de pago es de 10.000 pesos por semana para el trabajo de limpieza urbana.

Pero lo cierto es que ese monto está congelado desde los tiempos del intendente Atta Gerala. Vino luego una intervención y luego llegó el actual intendente con la promesa de actualización. Nada de eso sucedió y es más: los representantes de las comunidades denuncian la ausencia total de diálogo. La toma de la Municipalidad es un fracaso en las negociaciones.

Hasta el mediodía de hoy la situación de toma del edificio se vive con tensa calma, con presencia policial, sin diálogo con ninguna autoridad.

"Estuvimos toda la semana pasada enviando notas formales al intendente ante la falta de diálogo. Hay una discriminación total hacia el indígena. Mientras a nosotros nos paga 10 mil pesos por semana, a los criollos que él (Ariel Arias) metió a la Intendencia cobran 200 mil pesos por semana", dijo Javier Ruiz, referente de la comunidad La Represa. "Hasta el hermano del intendente, Leo Arias, está trabajando ahora como contador del Municipio; y eso no puede ser así", amplió Ruiz la denuncia.

Son 27 los referentes que representan a 27 comunidades. El conflicto es muy grande y según el periodista Daniel Juárez: "la protesta se puede extender a tres localidades más, Pluma de Pato, Los Blancos y Capitán Pagés".