Bolivia vs. Surinam EN VIVO, minuto a minuto: ¡Revive la verde y logra el empate!

Bolivia y Surinam igualan 1-1 en el estadio BBVA de Monterrey, en el marco de las semifinales del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo. A los 3 minutos del complemento, Liam van Gelderen anotó el gol del combinado afiliado a Concacaf. Y Moisés Paniagua marcó el empate sobre el final del partido.

La selección de Bolivia clasificó a esta instancia luego de finalizar séptimo en las Eliminatorias de Conmebol con 20 puntos, puesto por el que tuvo que luchar hasta la última jornada. En la fecha 18 Bolivia logró una histórica victoria frente a Brasil por 1-0 jugando como local y Colombia le dio una mano goleando 6-3 a Venezuela a domicilio, lo que le permitió seguir soñando con jugar el Mundial.

Los bolivianos cumplieron el primer objetivo que era jugar el Repechaje, pero ahora van por un paso más, para estar más cerca de jugar una Copa del Mundo que no disputan desde hace 32 años, ya que la última vez que lo jugó fue en Estados Unidos 1994.

Por otro lado, Surinam terminó segundo en el Grupo A con nueve puntos, por debajo de Panamá, y de esta manera accedió a la repesca mundialista. El combinado sudamericano, que está afiliado a Concacaf porque forma parte del grupo político de la Comunidad del Caribe, nunca clasificó a un Mundial y también quiere hacer historia.

El ganador de este partido jugará el miércoles la final del Repechaje Intercontinental por la madrugada de Argentina contra Irak, que venció a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda de la clasificación en la AFC y se ganó su lugar en el partido decisivo por un lugar en la Copa del Mundo.