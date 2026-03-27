BTS vuelve con todo: ya se estrenó su documental en Netflix

El esperado documental BTS: The Return ya se encuentra disponible en Netflix desde este viernes 27 de marzo, marcando el regreso oficial de la banda surcoreana tras casi cuatro años sin actividades grupales. Además hoy se conocieron los precios de las entradas para sus dos shows que darán en octubre en el Estadio Único de La Plata.

La producción registra el reencuentro de los integrantes de BTS —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— en agosto de 2025, cuando se reunieron en Los Ángeles para trabajar en su nuevo álbum “Arirang”.

Dirigido por Bao Nguyen, el documental no solo muestra el proceso creativo del disco, sino también el impacto que tuvo en el grupo el paso por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

En una de las primeras escenas, el líder RM reflexiona sobre esa etapa: “En el ejército aprendí a moverme rápido”, mientras el film combina imágenes del entrenamiento con el reencuentro del grupo.

El documental también expone las dudas internas que atraviesa la banda en esta nueva etapa, marcada por la presión de redefinir su identidad tras más de una década de carrera.

“Estamos haciendo muchos experimentos, tratando de descubrir qué es lo que nos hace especiales. ¿Qué es lo que nos hace BTS?”, plantea RM en uno de los momentos más íntimos de la producción.

Gran parte del material fue grabado en Los Ángeles, donde los integrantes convivieron mientras trabajaban en el álbum, en un entorno exigente atravesado por largas jornadas, discusiones creativas y decisiones clave.

El film muestra además su vínculo con productores internacionales como Diplo y el reconocido compositor surcoreano Pdogg, así como momentos cotidianos que reflejan la dinámica del grupo.

El estreno llega apenas una semana después del lanzamiento de “Arirang” y del multitudinario concierto gratuito que BTS ofreció en la plaza Gwanghwamun de Seúl ante unas 100.000 personas.

Ese show marcó el regreso oficial de la banda a los escenarios y anticipa la gira mundial que comenzará el 9 de abril, con fechas en América Latina, incluyendo Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Bogotá y Ciudad de México.

En Argentina, el documental está disponible desde las 4 de la madrugada de este viernes, en línea con el lanzamiento global de Netflix.

“BTS: The Return” se posiciona así como uno de los estrenos más fuertes de la plataforma, no solo por el impacto global del grupo, sino por mostrar uno de los momentos más decisivos de su carrera.